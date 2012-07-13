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۲۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

نظری تاکید کرد:

مشوق لازم برای افزایش سرمایه گذاری در خوزستان ارئه شود

مشوق لازم برای افزایش سرمایه گذاری در خوزستان ارئه شود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان بر ضرورت ارئه مشوق هایی همانند حمایتهای مالیاتی و بیمه ای به منظور ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در استان خوزستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نظری عصر پنج شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه خوزستان اظهار کرد: وضعیت آب و هوایی، بروز پدیده گرد و خاک و گرمای هوا سرمایه گذاران بخش خصوصی را بی انگیزه کرده است که برای برون رفت از این معضل توجه و حمایت دولت ضروری است.

وی با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی استان خوزستان را به مدت 12 سال از سرمایه گذاری صنعتی عقب انداخت، افزود: فرآیند سرمایه گذاری در این استان دیر آغاز شد و بسیاری از فرصت ها از استان گرفته شد.

نظری با تاکید بر اینکه مسئولان باید نگاه ویژه ای به استان خوزستان داشته باشند، گفت: اگرچه طرح های بزرگ و خوبی در استان در حال اجرا است اما نگاه ویژه و حمایت مسئولان برای سرعت بخشیدن به این طرح ها ضروری است.

وی با اشاره به نقش صنعت و معدن در اشتغال پایدار افزود: با توجه به آمار بالای بیکاری در استان خوزستان، توجه به این بخش و حمایت از آن می تواند معضل اشتغال در استان را رفع کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ا ستان خوزستان با تاکید بر اینکه در استان خوزستان سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته اما همه سرمایه گذاری ها دولتی بودند، اظهار کرد: به عنوان مثال در صنعت پتروشیمی تاکنون نگاه به صورت ملی بوده به طوری که کل گردش نقدینگی این شرکت بزرگ در خارج از استان انجام می شود و این در حالی است که گردش مالی این شرکت در خوزستان می تواند نسبت به سرعت دهی در توسعه و پیشرفت استان تاثیر به سزایی داشته باشد.

وی به ظرفیت های موجود برای ورود بخش خصوصی به استان اشاره کرد و گفت: استان خوزستان در این راستا نباید از دیدگاه وزارت مغفول بماند.

نظری، توسعه صنعت و معدن را مهمترین عامل رونق اقتصادی برشمرد و افزود: استان خوزستان با داشتن پتانسیل های مطلوب و ظرفیت های عالی می تواند محور سرمایه گذاری کشور با نگاه ملی باشد.
 
کد مطلب 1648655

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