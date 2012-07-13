مشوق لازم برای افزایش سرمایه گذاری در خوزستان ارئه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نظری عصر پنج شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه خوزستان اظهار کرد: وضعیت آب و هوایی، بروز پدیده گرد و خاک و گرمای هوا سرمایه گذاران بخش خصوصی را بی انگیزه کرده است که برای برون رفت از این معضل توجه و حمایت دولت ضروری است.

وی با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی استان خوزستان را به مدت 12 سال از سرمایه گذاری صنعتی عقب انداخت، افزود: فرآیند سرمایه گذاری در این استان دیر آغاز شد و بسیاری از فرصت ها از استان گرفته شد.



نظری با تاکید بر اینکه مسئولان باید نگاه ویژه ای به استان خوزستان داشته باشند، گفت: اگرچه طرح های بزرگ و خوبی در استان در حال اجرا است اما نگاه ویژه و حمایت مسئولان برای سرعت بخشیدن به این طرح ها ضروری است.



وی با اشاره به نقش صنعت و معدن در اشتغال پایدار افزود: با توجه به آمار بالای بیکاری در استان خوزستان، توجه به این بخش و حمایت از آن می تواند معضل اشتغال در استان را رفع کند.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ا ستان خوزستان با تاکید بر اینکه در استان خوزستان سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته اما همه سرمایه گذاری ها دولتی بودند، اظهار کرد: به عنوان مثال در صنعت پتروشیمی تاکنون نگاه به صورت ملی بوده به طوری که کل گردش نقدینگی این شرکت بزرگ در خارج از استان انجام می شود و این در حالی است که گردش مالی این شرکت در خوزستان می تواند نسبت به سرعت دهی در توسعه و پیشرفت استان تاثیر به سزایی داشته باشد.



وی به ظرفیت های موجود برای ورود بخش خصوصی به استان اشاره کرد و گفت: استان خوزستان در این راستا نباید از دیدگاه وزارت مغفول بماند.



نظری، توسعه صنعت و معدن را مهمترین عامل رونق اقتصادی برشمرد و افزود: استان خوزستان با داشتن پتانسیل های مطلوب و ظرفیت های عالی می تواند محور سرمایه گذاری کشور با نگاه ملی باشد.

