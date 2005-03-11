مذاكرات كارگروه هسته اي امروز هم به پايان نمي رسد// ايران و اروپا به 15 ساعت ديگر گفتگو نياز دارند

به گزارش خبرنگار"مهر" طرف هاي مذاكره حداقل 15 ساعت ديگر را براي مذاكرات خود لازم مي دانند اما با توجه به اينكه تمام هيات ها بايد براي برخي هماهنگي ها به پايتخت هاي خود مراجعه كنند ممكن است ادامه مذاكرات به جلسات آينده و احتمالا هفته آتي موكول شود.

منابع نزديك به مذاكرات از هرگونه اظهارنظر در مورد نتايج نشست هسته اي خودداري كرده و تنها تاكيد مي كنند كه مباحثات همچنان ادامه دارد و هيچ چيزي قابل پيش بيني نيست.

گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" مي افزايد كه كارگروه اقتصادي اين مذاكرات كه شب گذشته پس از 12 ساعت به گفتگوهاي خود پايان داد جمع بندي خود را براي ارايه به گروه راهبري آماده كرده است.

بر اساس ارزيابي هاي به عمل آمده مذاكرات در كارگروه اقتصادي نيز ضمن پيچيدگي هاي بسيار شاهد پيشرفت هاي ملموسي بوده است اما طرف هاي مذاكره تاكيد دارند كه اختلاف نظر در زمينه هاي بسياري همچنان باقي است و دو طرف براي رسيدن به توافقي روشن نيازمند استمرار گفتگو ها هستند.