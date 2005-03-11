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۲۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۴۳

منابع نزديك به مذاكرات ژنو از هرگونه ارزيابي نسبت به نتيجه مذاكرات خودداري مي كنند

مذاكرات كارگروه هسته اي امروز هم به پايان نمي رسد// ايران و اروپا به 15 ساعت ديگر گفتگو نياز دارند

مذاكرات كارگروه هسته اي امروز هم به پايان نمي رسد// ايران و اروپا به 15 ساعت ديگر گفتگو نياز دارند

با وجود آنكه نمايندگان ايران ، انگليس ، فرانسه ، آلمان و اتحاديه اروپايي از ساعت 30/10 امروز به وقت محلي مذاكرات خود را در ژنو مقر اروپايي سازمان ملل متحد آغاز كرده اند، آخرين اخبار و گزارش هاي رسيده حكايت از آن دارد كه اين مباحثات امروز نيز به پايان نخواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار"مهر" طرف هاي مذاكره حداقل 15 ساعت ديگر را براي مذاكرات خود لازم مي دانند اما با توجه به اينكه تمام  هيات ها بايد براي برخي هماهنگي ها به پايتخت هاي خود مراجعه كنند ممكن است ادامه مذاكرات به جلسات آينده و احتمالا هفته آتي موكول شود.

منابع نزديك به مذاكرات از هرگونه اظهارنظر در مورد نتايج نشست هسته اي خودداري كرده و تنها تاكيد مي كنند كه مباحثات همچنان ادامه دارد و هيچ چيزي  قابل پيش بيني نيست.

گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" مي افزايد كه كارگروه اقتصادي اين مذاكرات كه شب گذشته پس از 12 ساعت به گفتگوهاي خود پايان داد جمع بندي خود را براي ارايه به گروه راهبري آماده كرده است.

بر اساس ارزيابي هاي به عمل آمده مذاكرات در كارگروه اقتصادي نيز ضمن پيچيدگي هاي بسيار شاهد پيشرفت هاي ملموسي بوده است اما طرف هاي مذاكره تاكيد دارند كه اختلاف نظر در زمينه هاي بسياري همچنان باقي است و دو طرف براي رسيدن به توافقي روشن نيازمند استمرار گفتگو ها هستند.

 

کد مطلب 164867

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