۲۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

حجت الاسلام قربانی:

مساجد خاش در آستانه ماه مبارک رمضان غبار روبی می شوند

خاش - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی خاش گفت: مساجد این شهر در آستانه ماه مبارک رمضان جهت پذیرایی از مهمانان ماه خدا با حضور مردم و مسئولین غبارروبی می شوند.

حجت الاسلام نوروزعلی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسجد خانه امن خدا و پایگاهی برای کسانی است که می خواهند با خدای خویش رابطه برقرار کنند.

وی گفت: همه آحاد مردم در پاکیزه نگاه داشتن مسجد نقش مهمی دارند و نباید فقط متکی به این باشند که مسجد دارای خادم است و وظیفه اوست که آنجا را پاکیزه نگه دارد.

وی افزود: تمیزی، پاکیزگی و نظافت مسجد یک وظیفه همگانی است و عموم مردم باید در حفظ، نگهداری و نظافت آن کوشا باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خاش با بیان اینکه رمضان ماه رحمت و غفران است، گفت: ماه رمضان ماه میهمانی خداوند و بهترین ماه جهت کوشش در نظافت مساجد است.

