دستاوردهای ایران در ساخت زیردریایی از نظر استراتژیک حیرت انگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سایت آمریکایی "مینی پست" نوشت در پنج سال گذشته، آمریکا شاهد رشد حضور زیردریایی های کوچک در ناوگان دریایی ایران بوده است که بیشترین نگرانی را برای ارتش آمریکا در منطقه ایجاد کرده است که در صورت تصمیم ایران به بستن تنگه هرمز، تهدید جدی برای نیروی دریایی آمریکا در منطقه خواهد بود.

این سایت علت افزایش ناوهای مین روب آمریکا در منطقه از 4 به 8 را که در یک دهه گذشته ثابت بوده است را همین امر خوانده است.

"کریستوفر هارمر" ژنرال بازنشسته آمریکا که در بین سالهای 2008 تا 2009 مدیر عملیاتهای آینده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین بوده است با اشاره به دو برابر شدن ناوهای مین روب آمریکا در منطقه می گوید ماموریت این ناوهای مین روب مقابله با زیر دریایی های کوچک ایران است که به دردسر بزرگی برای ما تبدیل شده اند.

وی گفت زیر دریایی های کوچک ایران برای ما تهدید هستند، زیرا هم رهگیری و تشخیص آنها برای ما سخت است وهم آنها می توانند از خلیج فارس تا دریای عرب پراکنده شوند و در کمین ناوگان ما بنشینند.

این ژنرال آمریکایی گفت : برای نیروی دریایی آمریکا رهگیری زیردریایی های اتمی بزرگ روسی بسیار آسانتر از رهگیری زیر دریایی های کوچک ایرانی در آبهای کم عمق است و ایرانی ها از این موضوع به خوبی آگاه هستند و به همین دلیل از 5 سال قبل ایرانی ها شروع به تولید زیردریایی های کوچک کردند به طوریکه در حال حاضر 19 زیر دریایی از این نوع را در اختیار دارند و سالی هم به طور متوسط چهار فروند تولید می کنند که از نظر استراتژیک "حیرت انگیز" است.

وی همچنین گفته نیروی دریایی ایران از غواصان آموزش دیده بسیار زبده ای برخوردار است که در صورت بروز درگیری بین ایران و آمریکا ایران می تواند با این نیروهای آموزش دیده حتی خط لوله نفتی را که امارات برای دور زدن تنگه هرمز احداث کرده است، منهدم کنند.