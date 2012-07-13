جهان اسلام یک قطب از جهان چند قطبی آینده/ پیروزی مرسی نقطه عطف تاریخ معاصر عرب

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی پنج شنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری تحت عنوان "ابعاد موج بیداری اسلامی" طی سخنانی به مروری بر تحولات صورت گرفته در منطقه و برگزاری اجلاس بیداری اسلامی در دو روز گذشته در تهران پرداخت.

وی در آغاز سخن در تعریف بیداری اسلامی اظهارداشت: بیداری اسلامی به معنی بازگشت مسلمانان به عزت تضعیف شده خود و به عبارتی بازگشت مسلمانان به خویشتن اسلامی خویش است.

ولایتی در خصوص نقش زنان در بیداری اسلامی نیز گفت: نقش زنان نقش درجه اول در بیداری اسلامی است. ستون فقرات یک خانواده زن است اگر زنان در صحنه باشند خانواده ها در صحنه هستند بنابراین نقش محوری که زنان در یک خانواده دارند، مردان ندارند.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه برای ساقط کردن مستبدان و ایجاد دموکراسی در چارچوب ارزشهای اسلامی با حضور عموم مردم در صحنه میسر است. تجربه در ایران نشان داد اگر همه مردم در صحنه بیایند و مسالمت آمیز خواستار حقوق قانونی خود و انتخاب حکومت منطبق بر ارزشهای اسلامی باشند این به نوعی عملیاتی شدن مردمسالاری دینی است.

ایران پیشگام در رهایی از قید انواع استعمار

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تصریح کرد: اولین کشوری که در کل جهان اسلام برای رهایی از قید انواع استعمار پیش قدم شد جمهوری اسلامی ایران بود. بیش از سی وسه سال از انقلاب ایران می گذرد، تجربیات ارزشمندی داشتیم، در مقابل همه مشکلات ایستادگی کردیم و هم اکنون قدرت اول منطقه هستیم و کشورهایی که در آنها انقلاب شده است پنهان نمی کنند که ایران الگویی در این انقلاب ها بوده است.

وی ادامه داد: البته کشور دیگری نیز چنین ادعایی ندارد که برای انقلاب های منطقه الگو بوده است. پس از شروع انقلاب در تونس و مصر رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 14 بهمن سال 89 اصطلاح بیداری اسلامی را مطرح کردند و پیش از آن از این انقلاب ها به بهار عربی یاد می شد اما به تدریج سایرین متوجه شدند که این پیش بینی درست است بنابراین درصدد تحریف آن برآمدند.

پیروزی مرسی نقطه عطفی در تاریخ معاصر جهان عرب

دبیرکل مجمع جهانی بیدرای اسلامی درخصوص تاثیر پیروزی اسلام گرایان در تونس و مصر گفت: با وجود سنگ اندازی ها می بینیم که همانطور که جمهوری اسلامی پیش بینی می کرد در صورت برگزاری انتخابات آزاد کاندیداهای اسلام گرا رای خواهند آورد. پیروزی آقای مرسی نقطه عطفی درتاریخ معاصر جهان عرب بود. هر چند شورای نظامی هر روز سنگ اندازی می کند.

وی گفت: شاید سوال شود که حمایت از نهضت های اسلامی درمنطقه به ما چه ربطی دارد، باید گفت مسئله این است اگراز ما بپرسند کشور جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد قوی باشد چه باید کنیم؟ پاسخ این است که یکی از عوامل مقتدر شدن یک دولت و کشور این است که کشورهای همسایه به هم نزدیک شوند و به نوعی متفق با هم باشند. مجموع چند کشور که درکنار هم باشند در برابر نیروهای متحد که عیه کشورهای اسلامی اقدام می کنند، ایستادگی بیشتری خواهند داشت.

تلاش برای سلب امنیت در منطقه با دخالت در تحولات سوریه

ولایتی درباره سیاستهای دوگانه غرب در برابر تحولات برخی کشورهای منطقه از یک طرف و سوریه ازطرف دیگر نیز گفت: زمانی که انقلاب های منطقه از شمال آفریقا کلید زده شد به سرعت به مصر رسید و مصر به عنوان قطب اصلی جهان عرب به حساب می آید. دولتهایی که سالهای طولانی غربی ها بر روی آنها سرمایه گذاری کردند سقوط کردند و عملا کسانی روی کار آمدند که سیاستهای منطقه ای آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی و حامیان وعواملشان در منطقه را قبول نداشتند. بنابراین تصمیم گرفتند منطقه را با انتخاب سوریه و دخالت در این کشور به آتش بکشند و امنیت کل منطقه را سلب کنند.

تلاش آمریکا و غرب برای نفوذ در عراق و تضعیف حکومت مرکزی

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل خاطرنشان کرد: مجموع کشورهای متحد و متفق که درسایه حکومت اسلامی هستند خطر بزرگی برای غرب و صهیونیست است به همین دلیل سوریه را انتخاب کردند تا دولت سوریه را ساقط کنند و کسی را روی کار آورند که مورد نظر آمریکا و اسرائیل باشد بنابراین مجموع توانشان در حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی را به میدان آوردند. تا جاییکه کشورهایی مانند روسیه وچین هم احساس خطر کردند. آنها قصد داشتند با ساقط کردن سوریه آنچه را در مصر و تونس و لیبی از دست دادند به دست آورند و در عراق نفوذ کنند زیرا آمریکایی ها در عراق شکست خوردند و می خواهند به نوعی در عراق اعمال نفوذ کند و حکومت مرکزی عراق را تضعیف کنند.

وی ادامه داد: غربی ها قصد دارند الگویی ازاسلامیت بر کشورهای اسلامی منطقه حاکم باشد که رابطه با آمریکا و ناتو برقرار باشد و اسرائیل را هم به رسمیت شناخته شود. لذا سوریه جایی است که برای تخریب آن به شدت اهتمام دارند و جلسه پشت جلسه برگزار می کنند به عنوان دوستان سوریه، دشمنان سوریه را یک روز در سویس یک روز در استانبول یک روز در تونس دور هم جمع می کنند. موضوع آنقدر خطرناک است که روسیه پس از فروپاشی شوروی سابقه ندارد چنین موضع قاطعانه ای علیه غربی ها گرفته باشد.

مردمسالاری دینی خطرناک ترین نوع حکومت از نظر غرب

ولایتی درباره ترس ونگرانی غربی ها از صندوق های رای در منطقه نیز گفت: اگر قرار باشد که رای مردم به گونه ای باشد که شخصی روی کار آید که منافع ملت خودش را بر منافع آمریکایی ها و غربی ها ترجیح دهد حتما علیه او می ایستند چه برسد به اینکه این فرد آرمان اسلامی هم داشته باشد. بنابراین مردمسالاری دینی برای آنها خطرناک ترین نوع حکومت است با توجه به تجربه ای که از انقلاب اسلامی ایران دارند.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی درباره تحولات مصر و سرنوشت پیمان کمپ دیوید نیز گفت: آقای مرسی از 6 جهت تحت فشار است. در نظر سنجی ها مشخص بود که او رئیس جمهور می شود. از آنجا که در صورت روی کار آمدن مرسی و قرار داشتن پارلمان اسلامگرا در کنار او، دیگر جایی برای شورای نظامی باقی نمی ماند، پارلمان را منحل کردند. از طرف دیگر اختیارات رئیس جمهور را محدود کردند که اگر آقای مرسی انتخاب شد، با انحلال پارلمان، وی تحت نظر شورای نظامی کار کند. در حقیقت آقای مرسی آقا بالاسری داشته باشد به نام شورای نظامی که هر کاری دلش می خواهد می کند.

مرسی و اسلام گرایان مشکلات سختی پیش رو دارند

وی ادامه داد: این تحولات نشان می دهد که این بخشی از گرفتاری های آقای مرسی است. بخش دیگر این گرفتاری های وی صهیونیست ها و آمریکایی ها و کشورهای عرب هستند که نفت فراوان دارند و جزو ذخایر آمریکایی ها در منطقه به شمار می آیند و می دانند اگر موج بیداری اسلامی به کشورشان وارد شود دیگر جایی نخواهند داشت به خصوص اینکه محوریت جهان عرب در دهه های اخیر مصر بوده است و هر تحولی درمصر ایجاد شود امواج این تحولات کشورهای عرب را فرا می گیرد همه اینها نشان می دهد که مردم مصر و آقای مرسی و اسلام گرایان و اصحاب بیداری اسلامی مشکلات مهم و سختی پیشروی خود دارند که امیدواریم موفق شوند.

جهان اسلام یک قطب در جهان چند قطبی آینده خواهد بود

ولایتی درخصوص ارزیابی اش از جهان آینده نیز گفت: آمریکایی ها می خواهند جهان آینده تک قطبی باشد در حالی چنین چیزی نیست. جهان آینده نه دو قطبی خواهد بود نه یک قطبی. یک رغبت عمومی در بین ملتهای اسلامی برای ایجاد همبستگی اسلامی با محوریت جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، می شود پیش بینی کرد که یکی از قطب های جهان چند قطبی آینده، قطب جهان اسلام خواهد بود.

قطعا جهان آینده با محوریت آمریکا و تک قطبی نخواهد بود. دشمنان بخواهند یا نخواهند، جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته، در آینده محوریت جهان اسلام را خواهد داشت. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران قدرت اول منطقه ای در حوزه های مختلف است که قرار بود در سال 1404 به آن برسد. در حوزه اقتصادی ممکن است ما مشکلاتی داشته باشیم اما در حوزه دفاعی، سیاسی و نظامی ایران حرف اول را می زند.

هیچ کشوری در بین ملل اسلامی مقبولیت جمهوری اسلامی را ندارد

وی ادامه داد: هر کشور و حکومتی در مقایسه با رقبای خودش، میزان نفوذش در بین کشورهای منطقه اش بیشتر باشد این حکایت از قدرتمندی سیاسی آن کشور دارد. امروز هیچ کشوری درمنطقه خاورمیانه و جهان اسلام نفوذ ایران را ندارد بنابرانی پیش بینی ما این است که در آینده جهان اسلام به هم نزدیک تر می شود و محوریت این مجموعه کشورهای اسلامی جمهوری اسلامی خواهد بود. تشکیل اجلاس های بیداری اسلامی که ما برای شرکت در آن دعوت کردیم و این چنین از سوی فرهیختگان و اندیشمندان کشورهای اسلامی استقبال می شود، نشان می دهد هیچ کشور اسلامی در بین ملل اسلامی مقبولیت جمهوری اسلامی را ندارد.