به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه پنج شنبه در ششمین همایش بزرگ ائمه جماعات و فرماندهان حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج استان قم که در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد، با تاکید بر انسجام تمام نیروها در مسجد اظهار داشت: هدف همه کسانی که در سنگر مسجد فعالیت میکنند، حفظ ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است که این انسجام مشت محکمی بر دهان بدخواهان خواهد بود.
وی بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب، قم دارای عقب افتادگی 150 ساله است،افزود: این عقب افتادگی به دلیل مظلوم واقع شدن شهر قم در دوران طاغوت و همچنین سالهای پس از انقلاب است.
شهردار قم با اشاره به پیشرفتهای استان قم در سالهای اخیر اظهار داشت: تحولات خوبی در قم صورت گرفته که این تحولات به برکت توجهات رهبر معظم انقلاب به قم بوده است.
وی اضافه کرد: بعد از اعلام استان شدن قم از سوی مقام معظم رهبری، توسعه در قم رشد خوبی گرفت اما هنوز با آن ام القرای جهان تشییع که مد نظر اهل بیت(ع) است فاصله زیادی داریم.
شهرداری به تنهایی نمیتواند قم را بسازد
دلبری در ادامه عنوان کرد: مجموعه مدیریتی شهر قم، با امکانات محدود خود نمیتواند به تنهایی این عقب افتادگی را جبران کند و برای اینکه به آن آرمان شهر شیعی دست یابیم، باید همه دست به دست هم دهیم و با همدلی و همراهی قم را بسازیم.
وی ادامه داد: مدیریت شهری تنها به مسائل عمرانی و ساخت و ساز بر نمیگردد بلکه حیطه وسیعی از فعالیتها را در زمینههای فرهنگی و اجتماعی در بر میگیرد و در واقع کلیه شهروندان از ابتدای تولد خود تا روز آخر عمرشان به خدمات شهرداری در زمینههای مختلف احتیاج دارند.
شهردار قم در ادامه با اشاره به اجرای طرح معتمدین محله در آیندهای نزدیک در قم اظهار داشت: طرح معتمدین محله سه رکن اصلی خواهد داشت که امام جماعت مسجد به همراه فرمانده پایگاه بسیج و یک نماینده از سوی سایر اهالی محل مشکلات موجود در هر محله را به شهرداری منطقه انعکاس میدهند تا تصمیمات خوبی در راستا مرتفع شدن آنها گرفته شود.
وی افزود: با اجرای طرح معتمدین محله، محله محوری در زمان نوشتن بودجه شهرداری مد نظر قرار خواهد گرفت تا مشکلات محلاتی که ممکن است فراموش شده باشند در برنامه ریزیها مورد توجه قرار گیرند.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم از اجرای طرح معتمدین محله به منظور رفع مشکلات محلات در آیندهای نزدیک در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه پنج شنبه در ششمین همایش بزرگ ائمه جماعات و فرماندهان حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج استان قم که در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد، با تاکید بر انسجام تمام نیروها در مسجد اظهار داشت: هدف همه کسانی که در سنگر مسجد فعالیت میکنند، حفظ ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است که این انسجام مشت محکمی بر دهان بدخواهان خواهد بود.
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