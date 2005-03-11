ورشكستگي مردم ناشي از قوانين بانك ها است

به گزارش خبرگزاري "مهر" آيت الله اميني گفت: اكثر مردم از طبقه مستضعف هستند در حالي كه ايام عيد نزديك است نمي توانند براي فرزندان خود لباس و لوازم مورد نياز تهيه كنند درصورتي كه فرزندان اينها نگاه به دوستان و همكلاسي هاي خود مي كنند و تقاضاهايي دارند كه از عهده پدرومادر بر نمي آيد.

امام جمعه قم افزود: قشر وسيعي از مردم در هزينه زندگي خود مانده اند و بر اثر سودهاي بالاي وام بانكها و ناتواني در پرداخت ، گرفتار، فراري و ورشكسته شده اند. مردم بايد خودشان به يكديگر كمك كنند و محتاجان را بشناسند و به اندازه وسعشان به آنها كمك كنند.

آيت الله اميني همچنين سالگرد ارتحال سيد احمدخميني را يادآور شد و گفت: زحمات و خدمات مرحوم سيد احمد آقا به امام ( ره ) و انقلاب بسيار زياد بود. او يار و مشاور امام بود.

خطيب جمعه قم مردم را به پرهيز از اسراف و تجمل در بزرگداشت عيد نوروز دعوت و با اشاره به اينكه عيد نوروز امسال مصادف با دهم ماه صفر است گفت : كاري نكنيد كه حضرت زينب(س)، حضرت سكينه(س) و امام سجاد(ع) را از خودتان ناراضي كنيد . حرمت اين ماه را حفظ كنيد . فراموش نكنيد ماه صفر است و ماه گرفتاري اهل بيت .

آيت الله اميني در پايان خطاب به مسافران نوروزي گفت: از انجام دادن عمل دور از قانون و تخلف از قانون پرهيز كنيد . رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي را بنماييد تا از بروز تصادفات و حوادث ناگوارجلوگيري شود. رعايت قانون در حكومت اسلامي از قوانين حكومتي است و تخلف از آن حرام است.