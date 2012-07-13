آغاز مسابقات کاراته سبک شوتوکان قهرمانی کشور در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده سبک شوتوکان کاراته مازندران گفت: در این مسابقات 645 کاراته کا از 21 استان کشور در در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی و کاتا تیمی در سالن ورزشی شهدای فریدونکنار با هم رقابت می کنند.



علیرضا رضازاده افزود: این مسابقات در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دو روز در مازندران برگزار می شود.



وی یادآورشد: پیش از این قرار بود این مسابقات در آمل برگزار شود که به علت نبود امکانات خوابگاهی، میزبانی به فریدونکنار واگذار شد.



نماینده سبک شوتوکان کاراته مازندران به حضور پرشور کاراته کاهای استانهای کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه، از این مسابقات استقبال خوبی شد و استانها با نفرات اصلی خود شرکت کردند.



رضازاده گفت: نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم منتخب هر رده سنی به مسابقات بین المللی اعزام خواهند شد.



وی اضافه کرد: دوره پنجم این مسابقات که پیش از این در گیلان برگزار شده بود، با قهرمانی تیم استان فارس پایان یافت.