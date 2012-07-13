مرد فداکار با ضربه قمه دزدان خشن کور شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 13 30 دقیقه 7 اردیبهشت امسال مأموران کلانتری 161 ابوذر در جریان یک فقره گردنبند قاپی منجر به جرح یکی از شهروندان در بازار مبل یافت آباد قرار گرفتند .

با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات مقدماتی مشخص شد که دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت ویو آبی رنگ ، قصد سرقت یک رشته گردنبند از زن جوانی را داشتند که در حین فرار از محل ، یکی از کسبه جوان محل به قصد کمک به زن جوان و تلاش برای دستگیری سارقان ، به موتورسیکلت آنها نزدیک می شود که ناگهان سرنشین عقب موتورسیکلت تیغه قمه همراه خود را وارد چشم سمت راست وی کرده و هر دو نفر از محل متواری شده اند .

با تشکیل پرونده و به دستور بازپرس دادسرای ویژه شهید مقدسی ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

در حالیکه فرد مصدوم جهت انجام اقداامات درمانی و عمل جراحی از ناحیه چشم به بیمارستان انتقال داده شده بود ، کارآگاهان به تحقیق از زن جوانی پرداختند که او در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : به همراه همسرم در بازار مبل یافت آباد در حال تردد بودیم که در حین عبور ما از عرض خیابان ، دو سرنشین جوان یک دستگاه موتورسیکلت که حدودا 25-24 سال بیشتر نداشته و هر دو نفرشان نیز لباس های تیره ای به تن داشتند ، به ما نزدیک شده و در یک لحظه فرد ترک نشین به سمت من حمله کرد و دست خود را به سمت گردن من پرتاب کرد و قصد ربودن گردنبند مرا داشت که در حین سرقت ، گردنبند پاره شد اما به علت گیر کردن به لباس ، سارق موفق به سرقت آن نشد .

زمانیکه سارقان در حال فرار بودند ، یکی از کسبه های جوان محل که می خواست مانع از فرار آنها شود ، به سمت موتورسیکلت آنها دوید که ناگهان فرد ترک نشین موتور یک تیغه قمه را از داخل لباس خود خارج کرد و آنرا در چشم راست وی فرو کرد و هر دو نفر از محل متواری شدند .

با توجه به تحقیقات میدانی انجام شده از محل وقوع سرقت ، کارآگاهان با شناسایی تعدادی از شاهدان اقدام به چهره نگاری تصاویر متهمان به ویژه ترک نشین موتورسیکلت کرده و با استفاده از تصاویر اولیه و همچنین بانک اطلاعاتی پلیس ، موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار به نام ابراهیم . س 20 ساله به عنوان شخص ضارب و ترک نشین موتورسیکلت شدند .

با شناسایی هویت دقیق شخص ضارب ، کارآگاهان با شناسایی محل سکونت "ابراهیم . س" در خیابان قزوین ، به تحقیقات نامحسوس از محل سکونت متهم پرداخته و اطلاع پیدا کردند که وی به اتهام ایجاد اخلال در نظم عمومی ، شرکت در نزاع و درگیری و قدرت نمایی با سلاح سرد تحت تعقیب پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ نیر قرار داشته و به همین علت و پس از شرکت در یک نزاع و درگیری در خیابان شهید احمدی سخا ، از محل سکونت خود متواری شده است .

در حالیکه شناسایی مخفیگاه و دستگیری "ابراهمیم . س" در دستور کار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته بود ، مأموران گشت ضربت سرکلانتری هشتم در خیابان کمیل به سه سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت ویو آبی رنگ مشکوک شدند که سرنشینان موتورسیکلت به محض مشاهده مأموران قصد متورای شدن از محل را داشتند که با انجام تعقیب و گریز ، موتورسیکلت آنها متوقف و در بازرسی از آنها یک قبضه قمه 70 سانتی متری کشف شد .

با دستگیری و انتقال سرنشینان موتورسیکلت به سرکلانتری هشتم و با توجه به کشف سلاح سرد از متهمان ، هر سه نفر تحت عنوان مظنونیت به زورگیری در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند که بلافاصله متهم تحت تعقیب کارآگاهان پایگاه هشتم -ابراهیم . س - مورد شناسایی قرار گرفت .

با دستگیری ابراهمیم و دو متهم دیگرش به اسامی "مجید . ش" 20 ساله و "مصطفی . ز" 22 ساله مشخص شد که این افراد به همراه ابراهیم در نزاع و درگیری خیابان شهید احمدی سخا حضور داشته و در روز دستگیری توسط تیم ضرب سرکلانتری هشتم نیز قصد داشتند تا در خیابان کمیل اقدام به قدرت نمایی در محله سکونت افرادی کنند که بنا به اعترافات متهمان ، چندی پیش با آنها و در خیابان احمدی سخا درگیر شده بودند .

با دستگیری ابراهیم ، بلافاصله از شاکی پرونده و مجروح صحنه سرقت جهت شناسایی متهمان دعوت انجام شد و هر دو نفر آنها پس از حضور در پایگاه هشتم ، ابراهیم را به صورت 100 درصد و کامل به عنوان ضارب مورد شناسایی قرار دادند .

مجروح صحنه سرقت که تا زمان حضور در پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با وجود نابینایی کامل از ناحیه چشم سمت راست و به منظور ترمیم جراحات ناشی ازاصابت قمه 5 بار مورد عمل جراحی قرنیه ، عصب ، زیبایی و کاشت ابرو قرار گرفته و طبق اظهاراتش چندین عمل جراحی دیگر نیز در پیش دارد ، پس از شناسایی متهم و در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : روز حادثه در محل کار خود واقع در بازار مبل یافت آباد متوجه شدم که دو سرنشین جوان به زن جوانی حمله ور شده و فرد ترک نشین موتورسیکلت قصد سرقت گردنبند وی را دارد . زمانیکه سارقان قصد فرار از محل را داشتند ، از آنجائیکه فاصله زیادی با آنها نداشتم قصد داشتم تا با وارد کردن ضربه ای به مخزن بنزین موتورسیکلت مانع از فرار آنها شوم که ناگهان ترک نشین موتورسیکلت یک تیغه قمه را از زیر لباس خود خارج کرد و به سمت من حمله کرد و قمه را در چشم من فرو کرد که بلافاصله مردم و دیگر همکارانم در بازار مبل مرا به بیمارستان منتقل کردند . در داخل بیمارستان و با وجود انجام تمامی اقدامات درمانی تیم جراحی ، به من اعلام شد که به علت شدت جراحت های وارد شده به ناحیه اعصاب و شبکیه چشم ، از ناحیه چشم راست دچار نابینایی کامل شده ام و حتی شدت جراحت به حدی بود که ابتدا قرار بود تا چشم راست مرا به طور کامل تخلیه نمایند اما گویا معجزه ای شد و تیم پزشکی اعلام کرد که نیازی به این کار نیست .

جوان مصدوم در پاسخ به این سوال که انگیزه اش از تلاش برای کمک به زن جوان چه بوده ، به کارآگاهان گفت : در آن لحظه احساس کردم که آن خانم جوانی که در حال سرقت از او هستند مثل ناموس خودم می باشد .

سرهنگ کارآگاه میرزکی - رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ - در ادامه اعلام این خبر گفت : با شناسایی تعدادی از مالباختگان و دعوت جهت شناسایی متهمان ، هر سه متهم پرونده بویژه ابراهیم . س به عنوان سارق اصلی اموالشان از سوی تعدادی از مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفتند و در حال حاضر شناسایی و دعوت از سایر مالباختگان ، در خصوص سرقت های متهمان بویژه به شیوه گردنبند قاپی ، در دستور کار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است . به همین خاطر از کلیه مالباختگان و شهروندان که در طول چند ماه گذشته و در مناطق مرکزی سطح شهر تهران بویژه در مناطق و خیابان های کارگر ، حافظ ،ولی عصر ، وحدت اسلامی ، قزوین ، بهبودی ، امامزاده حسن ، هلال احمر و ... توسط سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت عمدتا آبی رنگ مورد سرقت ، زورگیری و بعضا ضرب و جرح و تهدید قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهمان به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان حر ـ انتهای خیابان 12 فروردین مراجعه کنند.



