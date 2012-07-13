دوچرخه سوار کردستانی نایب قهرمان کشور شد

به گزارش مهر، در جریان برگزاری مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری کوهستان و در ماده کراس کانتری که به میزبانی استان کردستان در سنندج انجام شد، "سامان محمدی" مدال نقره این مسابقات را به دست آورد .

در این مسابقات که از پنج شنبه 22 تیرماه 91 در پیست بین المللی آبیدر سنندج برگزار شد، 47 ورزشکار در رده سنی جوانان با هم به رقابت پرداختند که در پایان سامان محمدی از تیم کردستان الف پس از امین الله نارویی از سیستان و بلوچستان از خط پایان ماده کراس کانتری گذشت و به عنوان دوم رسید.

مهدی عبادی از قم، مهیار اویسی از کردستان ب و علیرضا سیفی از همدان به ترتیب مقام های سوم تا پنجم رده سنی جوانان کراس کانتری را به دست آوردند .

در رده سنی بزرگسالان این دوره از مسابقات نیز پرویز مرادی و یوسف سیفی زاده هر دو از آذربایجان شرقی و فراز شکری از تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور به میزبانی استان کردستان در شهر سنندج و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد.