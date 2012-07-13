آخرین وضعیت حضور نکونام و مجیدی در استقلال/ دلایل جذب جباری و جانوآریو

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد باشگاه استقلال در روز آخر نقل و انتقالات و همچنین جذب مجتبی جباری در آخرین ساعات این روز ضمن بیان مطلب فوق گفت: هدف ما این است که تیم استقلال در رقابتهای لیگ برتر از تمام پتانسیل خود بتواند استفاده کند. من در جلسه ای که با قلعه نویی داشتم به این جمع بندی رسیدیم که با توجه به حضور تیم در رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، مجتبی جباری و فرهاد مجیدی نیز می توانند به ما کمک کنند، بنابراین ما نیز اعلام کردیم که می توانیم در خدمتشان باشیم.

وی در همین خصوص افزود: من به عنوان مدیرعامل تیم وظیفه دارم تا شرایط را برای حضور بازیکنی که سرمربی خواهان وی است را فراهم کنم بنابراین در خصوص تمدید قرارداد مجتبی جباری برغم آنچه قبلا اعلام کرده بودم نظر شخصی خود را کنار گذاشته و به خواسته سرمربی تیم احترام گذاشتم.

فتح الله زاده در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع که جباری مانند سالهای گذشته تا آخرین لحظه قرارداد خود را نمی بندد تا از زیر بار تمرینات بدنسازی و اردوی های آمادگی تیم در برود، باعث ناراحتی سایر بازیکنان تیم نمی شود، تاکید کرد: این موضوع از حیطه پاسخگویی من خارج بوده و قلعه نویی باید در مورد آن اظهار نظر کند.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص حضور فرهاد مجیدی در تیم استقلال نیز خاطر نشان کرد: من از طریق یک دوست مشترک برای فرهاد مجیدی پیغام فرستادم که برای بازگشتش به استقلال مشکلی وجود ندارد اما ظاهرا آن دوست مشترک ما هنوز موفق نشده مجیدی را پیدا کند و اگر در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد من از آن مطلع نیستم.

وی درباره دلیل فسخ قرارداد ایمان مبعلی با باشگاه استقلال نیز گفت: با جذب بازیکنانی همچون مجتبی جباری و فابیو جانوآریو در خط میانی استقلال ترافیک ایجاد شده است. مبعلی می خواست که با بازی کردن در استقلال به هدف اصلی خود یعنی دعوت شدن به تیم ملی برسد بنابراین با حضور این دو بازیکن احساس کرد که شاید تبدیل به یک بازیکن نیمکت نشین شده و ازهدف اصلی خود دور شود.

فتح الله زاده افزود: بنابراین مبعلی از من خواست تا با فسخ قرارداد او موافقت کنم تا به تیم پیکان بپیوندد و من به دلیل آنکه برای این بازیکن احترام زیادی قائلم با تقاضای فسخ قراردادش موافقت کردم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با جدایی محمد محمدی جایگزین خوبی برای او دارید، گفت: با نظر قلعه نویی ما علی حسینی دروازه بان تیم ملی زیر 22 ساله ها را جذب کردیم که این دروازه بان از آینده خوبی برخوردار است و نیازی به جذب دروازه بان خارجی نیز نداریم.

مدیرعامل باشگاه استقلال خطاب به هواداران این تیم گفت: از اینکه هواداران استقلال در فصل نقل و انتقالات به من اعتماد کردند تشکر می کنم و لیاقت آنها حتی بیشتر از این هاست. باید به آنها این خبر را بدهم که همچنان برای جذب نکونام دست از تلاش خود بر نداشته ام.

وی در خصوص آخرین وضعیت حضور جواد نکونام در تیم استقلال گفت: همانطور که گفتم ما با نکونام به توافق نهایی رسیده ایم و او نیز قول داده بود اگر در اوساسونا نماند تنها گزینه اش فقط استقلال باشد. در این راستا نیز برای دریافت رضایتنامه اش با مسئولان باشگاه اوساسونا مذاکراتی داشته و حتی به توافقات خوبی نیز دست پیدا کرده است بنابراین اگر مشکل خاصی پیش نیاید قرارداد وی را روز یکشنبه ثبت خواهیم کرد.

فتح الله زاده در پاسخ به این پرسش که آیا با تمام شدن زمان نقل و انتقالات این بازیکن برای ثبت قرارداد خود با باشگاه استقلال به مشکل نخواهد خورد، تاکید کرد: نکونام خارجی لیگ بوده و برای ثبت قراردادش باید ITC وی برسد بنابراین در این خصوص از نظر قانونی هنوز زمان نیز داریم.

وی در خاتمه تاکید کرد: من به هواداران قول دادم که اسکلت تیم را حفظ کرده و آن را تقویت کنم که خوشبختانه به این مهم توانستم دست پیدا کنم. اما مهمتر از این موضوع که بدون پرداخت یک ریال و با دست خالی بازیکنان جدید را جذب کرده و با قدیمی ها تمدید کردیم که این موضوع باعث شده من شرمنده آنها شوم اما مطمئن باشند که قبل از نیم فصل لیگ برتر این موضوع را جبران خواهم کرد.