به گزارش خبرنگار مهر، نهمین گردهمایی بزرگ حزب الله سایبر با عنوان «سوریه خط اول مقاومت» عصر دیروز پنجشنبه 22 تیر در سالن سید الشهدا برگزار شد.



در ابتدای این برنامه فیلم مستند کوتاهی به کارگردانی سهیل کریمی درباره اوضاع کنونی سوریه پخش شد و کریمی پیش از پخش این مستند گفت: سوریه امروز شرایط بسیار حادی دارد به طوریکه نمی توان حق و ناحق را در این کشور تشخیص داد. دلیل ابهام در تشخیص حق و ناحق هم جنگ رسانه‌های دنیاست. امیدوارم همان طور که حقانیت انقلاب ایران را نشان داده‌ایم بتوانیم حقانیت حکومت سوریه را هم نشان بدهیم.

در ادامه این برنامه حجت الاسلام والمسلمین اختری رئیس مجمع جهانی اهل بیت گفت: برگزاری چنین برنامه هایی ضرورت است چون امروز دشمنان اسلام، آزادی و بشریت تلاش می کنند همه امور را در جامعه ما دگرگون جلوه بدهند و وارونه تعریف کنند اگر خوب به قضایایی که در جامعه امروز ما اتفاق افتد بنگریم و دقیق مطالعه کنیم این حقیقت را لمس می کنیم که جامعه امروز که خود را پیشرفته و مترقی می داند چگونه با افکار انسان ها و اندیشه هایشان بازی می کند. چگونه حقایق را دگرگونه جلوه می دهد و حقیقتا سیاه را سفید و سفید را سیاه ارائه می کند. گاهی فکر می کنم شاید این عنوان برای جامعه امروز بشری درست باشد که بگوییم ننگ و نفرین بر این جامعه که خود را با عناوین زرق و برق دار عرضه می کند اما فریبنده است .



وی افزود: حضرت علی (ع) می گوید در دوران آخر الزمان حقایق وارونه ارائه می شود دروغگو به نظر راستگو می آید حق به جای باطل و باطل به جای حق ارائه می شود آنچه این جلسه برایش برگزار شده است به دلیل اتفاقاتی است که در سوریه رخ می دهد و موضع گیری های به حق جمهوری اسلامی که برای عده ای هم در داخل و هم در خارج موجب ایجاد شک شده است.

وی ادامه داد: بیداری اسلامی در حال گسترش است و در کشورهای مختلف حرکت های بسیار خوبی را داشته و تاثیرهای مفیدی گذاشته است. دشمنان گاهی تلاش می کنند اطلاعات مسموم به مردم ارائه بدهند گاهی هم تلاش دارند حرکت هایی را که به بیراهه می رود به مردم نشان بدهند. توطئه هایشان در مصر و تونس گواهی برای این مدعاست اما سوریه طی زمان توطئه دشمنان توانست مقاومت کند تا جایی که تمام کمپ دیوید و سیاست های چند ساله کاخ سفید به هم خورد. آمریکا در حال حاضر سعی دارد اتحاد کوچکی بین اسرائیل و جنبش فتح برقرار کند اما در این زمینه حتی در حد یک توافق نمایشی هم موفق نشده و شکست خورده است.



رئیس مجمع جهانی اهل بیت گفت: وضعیت سوریه با وضعیت دیگر کشورهای عربی بسیار تفاوت دارد حرکت هایی که در دیگر کشورها شکل گرفت مردمی بود ولی این تحولات و اتفاقات امروز سوریه به هیچ وجه مردمی نیست. در کشورهای دیگر این شیطان های گروه 1+5 از حاکمان دست نشانده خود حمایت کردند اما در سوریه دست به دست یکدیگر دادند تا حکومت را ساقط کنند. اینجاست که ما باید موضع آزادیخواهانه و عدالت طلبانه بگیریم چون مواضع انسان های آزاد و طرفدار عدالت در شرایط کنونی فرق می کند. امروز رسانه ها تلاش دارند واقعیت را بپوشانند پس باید با آنها مقابله کرد. تعدادی از رسانه هایکشوری مانند ترکیه نیز سعی در پوشاندن حقایق و واقعیت های سوریه دارند اما مردم مسلمان ترکیه باید همه چیز را بدانند و همچنین باید بدانند که سیاست دولتشان اشتباه است. جنگ امروز جنگ رسانه هاست همان طور که اشاره کردم حتی برخی رسانه های کشورهای مسلمان هم در جبهه ای قرار دارند که حق نیست بنابراین ما هم باید تلاش خود را در این زمینه انجام بدهیم تا برادرانمان در سوریه به پیروزی برسند.

جنگ نظامی و رسانه‌ای در سوریه



در ادامه این برنامه حامد حسن سفیر سوریه در ایران گفت: امروز شاهد جنگی نظامی و رسانه ای علیه سوریه هستیم علاوه بر این دو جنگ ، جنگ مالی و اقتصادی هم علیه ما اعمال می شود که با میلیاردها د لار عربستان و قطر صحنه گردانی می شود.تحریم های اتحادیه عرب و کشورهای غربی هم در این زمینه یاری رسان هستند.



وی افزود: امروز جنگ رسانه ای با 60 شبکه تلویزیونی و ویدئویی مانند الجزیره و العربیه علیه سوریه جریان دارد اما ما با تلاش و کوشش و با یاری جامعه حزب الله از جمله حزب الله ایران بر مشکلات فائق خواهیم آمد.



پایان سخنان سفیر سوریه با شعارهای جمعی از مهمانان سوری این مراسم روبرو شد که شعار می دادند باالروح، بالدم، نفدیک یا بشار و جمعی از حاضران در برنامه نیز این چنین شعار دادند: بالروح، بالدم، نفدیک یا اسلام.