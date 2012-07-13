دو سالن سینمایی در یاسوج افتتاح شد/برگزاری همزمان جشنواره فیلم تهران در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی شب پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم و عکس دنا گفت: سالن هنرنما با ظرفیت 213 نفر و کیفیت پخش HD، با اعتبار وزارت فرهنگ و ارشاد و استانداری استان افتتاح شد.

وی بیان داشت: تنها این سالن به همراه یک سالن در تهران توانایی پخش فیلم با کیفیت HDرا دارند و تا 10روز آینده اولین فیلم روز ایران به مناسبت ماه مبارک رمضان در این سالن به نمایش در خواهد آمد.

کمالوندی افزود: سالن سینما تک نیز با ظرفیت 60 نفر و با اعتبار 50 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی همچنین عنوان کرد: در جریان برگزاری این جشنواره نگارخانه باران با دو سالن یک و دو افتتاح و میزبان نمایشگاه عکس جشنواره دنا شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با بیان اینکه یک هزار و 902 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسید، گفت: جشنواره دنا با 400 فیلم بیشتر از جشنواره چهل و هفتم منطقه ای، رکورد شرکت اثر در جشنواره های منطقه ای کشور را شکست.

وی بیان کرد: از سوی هیئت داوران، از این تعداد اثر 108 فیلم، 36 تک عکس، سه مجموعه عکس و 12 فیلمنامه به بخش مسابقه راه یافتند.

کمالوندی یادآور شد: در این جشنواره شهر یاسوج میزبان 157 هنرمند از 12 استان کشور بود که طی پنج روز به رقابت پرداختند.

وی برگزاری گارگاههای آموزشی، نقد و بررسی، سفر عکاسی و نشستهای تخصصی را از دیگر برنامه های جنبی این جشنواره عنوان کرد.

کمالوندی افزود: در بخش ویژه نیز فیلمهای مطرح جشنواره های بین المللی به نمایش در آمد.

وی همچنین از برگزاری همزمان جشنواره بین المللی فیلم تهران در یاسوج خبر داد.

در این مراسم همچنین از "سید محمد مختاری" فیلمساز پیشکسوت یاسوجی تقدیر شد.