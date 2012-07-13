سینما مهمترین نقش را در مقابله تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی پنجشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم و عکس دنا در یاسوج افزود: سینما به عنوان یک هنر مدرن نقش مهمی در انتقال پیام در جامعه دارد که باید از این زبان ماندگار و تاثیرگذار به خوبی استفاده کرد.

وی بیان کرد: در قبل از انقلاب سینما ماموریت داشت که فرهنگ غرب را در جامعه ترویج کند تا جایگزین فرهنگ ایرانی و اسلامی شود اما نتوانستند به این هدف برسند.

زارعی پس از انقلاب اسلامی سینما در راستای انتقال فرهنگ و ارزشهای انقلابی و دینی گامهای مهمی برداشت و جایگاه بسیار خوبی در دنیا نیز کسب کرد.

وی یادآور شد: سینما گران متعهدی در این عرصه ظهور یافتند که توانستند ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس را به خوبی برای انتقال به نسلهای آینده ثبت و ضبط کنند.

کمک یک میلیارد تومانی وزارت ارشاد به مساجد کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: هنرمندان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند.

اکبرنیکزاد افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی و در همه دوره ها و عرصه ها، هنرمندان همیشه در صحنه بودند و در هشت سال دفاع مقدس به خوبی رشادتهای رزمندگان و شهدا را به تصویر کشیدند.

وی همچنین ضمن تشکر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طی چند ماه گذشته دکتر حسینی چهار بار به این استان سفر کرد که این نشان دهنده توجه ویژه مقام عالی وزارت ارشاد به این استان است.

نیکزاد از اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون تومان از سوی وزارت ارشاد به مساجد و حسینیه های این استان خبر داد و گفت: این اعتبار می تواند بخش زیادی از مشکلات را در این استان مرتفع نماید.

وی همچنین با بیان اینکه این استان بیش از یک هزار و 800 شهید به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است، اظهار داشت: هم اکنون فیلم" پد خندق" با موضوع حماسه های رزمندگان این استان در دفاع مقدس، توسط صدا و سیمای استان در شهرک سینمایی دفاع مقدس تهران در دست تولید است.

استاندار استان بیان داشت: در این فیلم هنرمندان با شور و شوق، رشادتهای شهدا و رزمندگان این استان را در دفاع مقدس به تصویر می کشند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان با نام دنا از 19 تا 23 تیر ماه با حضور 12 استان البرز، تهران، قزوین، قم، بوشهر، سمنان، مازندران، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و همچنین یزد توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهکیلویه و بویراحمد و انجمن سینمای جوانان ایران در یاسوج برگزار شد.