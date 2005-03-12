مدير نشر سيب : روند انتشار كتاب هاي كميك استريپ ، طي چند سال اخير رو به رشد بوده است

اين ناشر در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر كه در حال حاضر به منظور اطلاع رساني از جشنواره ي كتاب كودك و نوجوان دركرمان حضور يافته است ، افزود : اوايل انقلاب درجهت حمايت ازصنعت نشر و بهبود وضعيت نامطلوب انتشاركتاب هاي كودكان ، وزارت ارشاد سياستي را اعلام كرد كه هرناشري ده عنوان كتاب ادبي درحوزه ي كودك منتشر كند ، مي تواند يك كتاب كارتوني نيزچاپ كند .

قنبري درادامه گفت : انتشار وچاپ كتب كارتوني توانست كم كم درنشركشورتبديل به يك جريان شود و كتاب هاي بسياري ازسوي ناشران منتشرشد . اين سياست باعث مي شد كه به جاي انتشاركتاب هاي مفيد ، برخي به انتشاركتاب هاي سطحي تردست بزنند.

اين ناشر كتاب كودك با اشاره به روند انتشاركتاب هاي كارتوني طي چند سال اخير گفت : كميك استريپ يك فن وقالب بيان مطلب است وما مي توانيم ازاين فضا وقالب ارتباطي استفاده كنيم و پيام ومفاهيم مد نظرخودمان را به كودك منتقل كنيم . در كشورما دراين چند سال روند انتشار كتاب هاي كميك استريپ اميدواركننده بوده ، نويسندگان ما موضوعات مهم وارزشمند را دراين قالب مطرح كرده اند.

وي درپاسخ به اين سوال كه ازنظرمحتوايي اين آثارچگونه است ؟ ياد آور شد : مهم نيست كه آثاركميك استريپ منتشر شده دراين سالها كارهاي قوي هستند يا نه . من نگاه مي كنم به اين كه تصويرگرهاي ما سعي مي كنند كار خوبي را ارايه بدهند.

مديرنشرسيب ، همچنين در همايش بررسي مسائل كتاب كودك و نوجوان كرمان طي سخناني با عنوان " كتاب هاي كارتوني و كميك استريپ " گفت : دراين گونه كتاب ها تصاويركار كرد تربيتي دارند و به درك بهترمحتوا كمك شاياني مي كنند . در حال حاضركتاب هاي تصويري به گونه اي است كه حتي مي توان مفاهيم عميق علمي را در آنها نشر داد.

قنبري افزود: برخي براي كتاب هاي كميك استريپ و كارتوني معايبي برشمرده اند مانند اينكه فاقد هرگونه ارزش هنري است ، ذهن كودك را از فعاليت بازمي دارد، نگارش هاي ضعيفي دارد و ... اما من براي اين كتابها ، فوايدي هم سراغ دارم .

وي تصريح كرد : تربيت ذوق وحس خلاقيت دركودكان ، كمك گرفتن ازتصاوير براي درك معاني ، انتقال مفاهيم ديني ، ملي واسطور هاي ميهني دراين قالب ، همه ازظرفيت هاي بالاي كتاب هاي كارتوني است .

اين ناشردرپايان ابرازاميدواري كرد كه نويسندگان وتصويرگران كشوربيشتربه اين عرصه توجه كنند تا درآينده شاهد انتشاركتابهاي كميك استريپي باشيم كه به طور كامل ، ايراني وبومي است .