چشم و هم چشمی برای زیبایی/ آرایشگران از آب گل آلود ماهی می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، انسان از دیربار به زیباتر شدن و زیباتر بودن تمایل نشان داده و این امر را در رفتارهای مختلف خود اثبات کرده است. انسان میل طبیعی تمایل به زیبایی را در وجود خود دارد و تمایل به زیبایی و زیباتر شدن خاص گروه و ملت خاصی نیست و البته در بسیاری از موارد، رفتارهایی را طبق این تمایل برای زیباتر شدن و زیباتر بودن انجام می دهد.

در این میان اما، پیچیده تر شدن مسائل زندگی در قرن جاری موجب می شود که میل به زیبایی نیز کمی پیچیده شود و ممکن است این میل آنقدر تغییر یابد که کمکم جای خود را به چشم و هم چشمی دهد. در این حالت، دیگر ماهیت زیبایی اهمیت چندانی ندارد و در عوض، آنچه اهمیت فراوانی دارد، کم نیاوردن از دیگران است. متاسفانه مدتی است که در ایران نیز چشم و هم چشمی در میان مردمان این راج پیدا کرده است.

یکی از علل چشم و هم چشمی را باید در آموزه های غلط خانواده جستجو کرد

البته چشم و هم چشمی و بروز آن، علتهای مختلفی می تواند باشد و یکی از این علتها را باید در آموزه های غلط خانواده جستجو کرد.به عنوان مثال، والدینی که از کودکی به فرزند خود یاد داده اند که نباید "از دیگران کم بیاورد"، باید این احتمال را بدهند که فرزند آنها دیر یا زود به رفتار غلط چشم و هم چشمی، آن هم در سطح بسیار بالا دچار شود.

این روزها چشم و هم چشمی در برخی امور بی ارزش افزایش یافته درحالیکه افراد روی امور مهمتر چندان حساس نیستند. به عنوان مثال، این روزها بسیاری از زنها و دخترها در خصوص بهره مندی از خدمات آرایشگاهی با هم رقابت می کنند و این امر از چشم و هم چشمی ناشی می شود.این درحالیست که همین افراد، در خصوص سایر امور زندگی از جمله کسب علم و دانش و مطالعه، رقابتی با هم ندارند و اینگونه امور برای آنها در اولویت نیست.

در چنین شرایطی، فرصت خوبی برای بسیاری از آرایشگران زنانه به وجود آمده که از آب گل آلود ماهی بگیرند و تا جایی که می توانند، خدمات خود را با قیمتهای بالا ارائه دهند و جیبهای خود را پر کنند. به این ترتیب، بسیاری از زنها و دخترانی که گرفتار رفتار بد چشم و هم چشمی شده اند، رقابت با دیگران برای زیباتر شدن آنقدر برایشان اهمیت دارد که حاضرند پولهای کلان و سرسام آور برای برخورداری از خدمات آرایشگاهی پرداخت کنند.

چشم و هم چشمی در خصوص خدمات آرایشگاهی گران مختص قشر مرفه نیست

البته این امر تنها مختص قشر مرفه نیست و در بسیاری از موارد شاهد هستیم که زنها و دخترانی از قشر متوسط و پایین تر از متوسط نیز به شدت گرفتار چشم و هم چشمی می شوند و بخشهای قابل توجهی از پول ناچیزی که در اختیار دارند را خرج خدمات آرایشگاهی می کنند.

متاسفانه این امر در کشور ما همچنان ادامه دارد و اتحادیه های مربوط به آرایشگران در بسیاری از استانهای کشور و پایتخت نیز آنقدر قوی نیستند که بتوانند جلوی کسب درآمدهای ناعادلانه و سودجویانه از سوی آرایشگرهای متخلف را بگیرند.

برای انواع مختلف خدمات آرایشگاه های زنانه نرخ مصوب تعیین شده اما بسیاری از آرایشگران به این امر بی توجه هستند و خدمات خود را با قیمتهای چند برابری ارائه می دهند.

در این حالت، گاهی تلاشهایی برای متوقف کردن چنین تخلفاتی صورت می گیرد اما متاسفانه ساز و کار کافی در اختیار نیست و جریمه کردن آرایشگاه های مختلف نیز راهکار چندان اثربخشی نیست

خدمات آرایشگاهی شامل موارد مختلف می شود و برای هریک از آنها نرخ تعیین شده ضمن اینکه یکی از این خدمات، خدمات مربوط به عروس است. قیمت خدمات آرایشگاهی مربوط به آرایش و گریم عروس در بسیاری از آرایشگاه های زنانه کشور به ویژه آرایشگاه های معروف بسیار بالا است اما متاسفانه بسیاری از عروسها و خانواده ها با میل و رغبت این پول را پرداخت می کنند به این امید که این عروس از سایر عروسها کم نیاورد.

قیمتهای نهایی، قابل مقایسه با قیمت مواد گریم نیست

البته بسیاری از آرایشگران خدمات آرایش عروس را به همراه گریم انجام می دهند و مواد گریم نیز تا حدی گران است اما باز هم قیمتهای نهایی که از عروسها گرفته می شود، آنقدر بالا و سرسام آور است که قیمت مواد گریم در مقایسه با آنها بسیار ناچیز است.

قیمت خدمات آرایش مو و صورت عروس و گریم وی در بسیاری از آرایشگاه های زنانه کشور به ویژه آرایشگاه های معروف شهرهای بزرگ به چند میلیون نیز می رسد که این امر باعث تعجب و تاسف است.

در شرایطی که بسیاری از افراد در جامعه، برای داشتن چند میلیون تومان پول باید چند ماه به طور سخت کار کنند، بسیاری از آرایشگاه ها، این میزان پول و حتی بیشتر از آن را در عرض یک شب درمی آورند و برایشان نیز مهم نیست که مشتری بیچاره باید پول لازم برای آرایش را از کجا تهیه کند.

البته همانگونه که گفته شد، عروسهایی که مشتری چنین آرایشگاه هایی می شوند نیز در این زمینه بی تقصیر نیستند و بسیاری از آنها به دلیل چشم و هم چشمی به سراغ آرایشها و گریمهای گران قیمت می روند.

گاهی هیچگونه ملاحت و زیبایی در چهره آرایش و گریم شده عروس وجود ندارد

آنچه تاسف و تعجب در این زمینه را افزایش می دهد نیز این است که گاهی چهره عروس بعد از انجام آرایش و گریم با چهره واقعی وی هیچ تناسبی ندارد و هیچگونه ملاحت و زیبایی در چهره آرایش و گریم شده وجود ندارد.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران استان البرز در خصوص بی توجهی بسیاری از آرایشگران به نرخهای مصوب ارائه خدمات آرایشگاهی افزود: اینگونه آرایشگران در بسیاری از موارد آرایش مو و صورت، بسیار بیشتر از نرخهای مصوب، از مشتریان خود پول می گیرند.

سیمین گموری در خصوص آرایش عروس ادامه داد: در این خصوص، برای آرایشگران نرخ مصوب تعیین شده اما در بسیاری از موارد، این نرخ از سوی آرایشگران رعایت نمی شود و پولی که از عروس برای آرایش گرفته می شود، بسیار بالاتر از قیمت مصوب است.

وی افزود: با افزایش و تقویت فعالیتهای نظارتی می توان از به وجود آمدن چنین مشکلاتی جلوگیری کرد و افزایش و تقویت نظارتها بر رعایت نرخهای مصوب خدمات آرایشگاهی باید از سوی دستگاه های ذیربط دنبال شود تا تخلفات در این خصوص از بین برود.

جلوی کسب درآمدهای غیرعادلانه گرفته شود

به نظر می رسد در این شرایط باید دستگاه های ذیربط در کشور همکاری کنند تا جلوی کسب درآمدهای غیرعادلانه که مهمترین انگیزه آن، سودجویی بیشتر است، گرفته شود. لازم است به موازات این امر فرهنگسازی کافی نیز با همکاری دستگاه های ذیربط انجام شود تا رفتارهای غلط از جمله چشم و هم چشمی در میان افراد از بین رود و اینگونه رفتارها جای خود را به رفتارهای زیبا دهند.