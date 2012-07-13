800 مبلغ به مساجد گلستان اعزام می شوند

حجت الاسلام جواد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مبلغان یا روحانیان از دفتر تبلیغات اسلامی قم و یا مشهد مقدس تامین و به منطقه اعزام می شود.

وی با بیان اینکه استان، ظرفیت بیشتری برای جذب تعداد بیشتری از مبلغان دارد و در استان دو هزار و 129 مسجد داریم که می توان برای آنها مبلغ جذب کرد.

برنامه های مساجد روحانی محور شود

وی عنوان کرد: باید در این زمینه بستر سازی شود و هیئت امنای مساجد نیز فرهنگسازی کنند تا برنامه هایشان روحانی محور شود.

حجت الاسلام نجفی به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مدیریت مساجد با رواحانی است، اشاره کرد و گفت: اگر مساجد روحانی محور باشند، به آن اهداف انبیا که همان تبیین دین و بیان احکام الهی است می رسیم.

وی یادآورشد: اگر مساجد روحانی محور نباشند، تحقق اهداف سخت می شود.