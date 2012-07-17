بررسی دوباره ثبت ملی برج میلاد

محمدحسین فراهانی به خبرنگار مهر گفت: برج میلاد تنها یک برج نیست بلکه اجزای دیگری نیز مانند هتل و مجموعه های فرهنگی دیگر هم دارد که در حال تکمیل شدن است.

وی گفت: زمانی که این برج در فهرست میراث ملی قرار بگیرد براساس قانون متولیان آن اجازه دخل و تصرف و هیچ تغییر دیگری در آن را ندارند و نمی توانند ساخت و سازی در آن محدوده انجام دهند بنابراین در شورای ثبت به این نتیجه رسیدیم که فعلا انی برج در فهرست میراث ملی قرار نگیرد تا تمام ساخت و سازهایی که می بایست انجام گیرد، تمام شود.

مدیرعامل برج میلاد پیش از این گفته بود "از آنجا که تغییرات در برج حتی پس از ثبت ملی آن نمی تواند متوقف شود از سازمان میراث فرهنگی می خواهیم که ساز و کار جدیدی را برای آثاری از جمله برج میلاد تعریف کنند چرا که اینجا یک برج مخابراتی است و احتمال هر نوع تغییری در کاربری طبقات ساختمان آن وجود دارد."

