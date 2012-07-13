معرفی حافظان منافع ایران و انگلیس/ تمایل لندن به فعالیت مجدد سفارت در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه ای، سخنان چند روز پیش وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد که گفته بود سوئد حافظ منافع انگلیس در ایران و عمان حافظ منافع ایران در انگلیس خواهد بود.



در بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس آمده است سوئد مسئولیت حفاظت از منافع انگلیس در ایران و سلطنت نشین عمان، مسئولیت حفاظت منافع ایران در لندن را برعهده خواهد داشت.



بر اساس این بیانیه، سوئد از یکشنبه هفته آتی(25 تیر) به عنوان حافظ منافع انگلیس در ایران فعالیت می کند و عمان نیز همین نقش را برای ایران در انگلیس ایفا خواهد کرد .



این بیانیه پس از گذشت هشت ماه از بسته شدن سفارت انگلیس در تهران صادر شده است.



این بیانیه در حالی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دو هفته پیش، عمان را به عنوان حافظ منافع ایران در انگلیس و سوئد را به عنوان حافظ منافع انگلیس در ایران اعلام کرده بود.



وزارت امور خارجه انگلیس در ادامه بیانیه خود اعلام کرده است بخش مخصوص منافع انگلیس در سفارت سوئد در تهران از 15 جولای گشایش خواهد یافت و لندن موافقت کرده است عمان حامی منافع جمهوری اسلامی ایران در انگلیس باشد.



وزارت امور خارجه انگلیس در عین حال از تمایل این کشور برای ازسرگیری فعالیت سفارت خود در تهران خبر داد و اعلام کرد : ما طی سالهای طولانی در ایران سفارت داشتیم و دوست داریم بار دیگر آن را در آینده داشته باشیم.

