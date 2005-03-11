مديرعامل سپاهان در گفتگو با" مهر": پيروزي بر الشباب عربستان دور از دسترس نبود

محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه فولاد مباركه سپاهان ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: دراين مسابقه به بازيكنان ما ثابت شد كه ظرفيت كسب موفقيتهاي بيشتررا دارند وبايد براي رسيدن به آن تلاش نمايند.

وي ادامه داد: بهرحال كسب نتيجه مساوي درخانه حريف نتيجه خوبي بود، ضمن اينكه نبايد اين موفقيت ما را فريب داده واز رسيدن به شرايط بهتردوربنمايد. ما بايد براي بازيهاي بعدي آماده تروقدرتمندتربه ميدان برويم وبتوانيم به اقتدار به دوربعد صعود كنيم. دراين مسابقه نيزپيروزي دورازدسترس نبود ودرصورتيكه كمي دقت به خرج مي داديم، مي توانستيم تيم پيروزميدان باشيم.

ساكت درخصوص نحوه قضاوت سعد كميل نيز اظهارداشت: هنوزبرروي پنالتي صورت گرفته مشكوك هستيم وبايد دراين زمينه كارشناسان اظهارنظرنمايند، اما اعتقاد دارم داورمي توانست بهترازاين قضاوت نمايد.

مديرعامل باشگاه سپاهان درخصوص عملكرد استانكودراين مسابقه اظهارداشت: استانكو45 روزتيم را تحت نظرداشت واز ظرفيتها وتواناييهاي بازيكنان آگاهي كامل وجامعي داشت، به همين خاطرتعويضهاي مناسب وخوبي را نيز انجام داد، با اين حال اعتقاد دارم تيم ما نيازبه هماهنگي بيشتري دارد و استانكو بدون توجه به نام بازيكنان وتنها براساس توانايي آنها تركيب تيم را انتخاب مي كند كه اين مساله مي تواند هشداري براي بازيكنان باشد تا بدانند بهترينها به ميدان خواهند رفت.

ساكت درمورد بازي با العين ومشكلاتي كه دراين خصوص وجود داشت، نيزخاطرنشان كرد: تنها مشكل ما اسكان اين تيم بود كه با اختصاص يك هتل اختصاصي به آنها اين مساله نيز مرتفع شد وتنها انتظارما ازهواداران سپاهان اين است كه دربازي با العين با حضورپرشورخود درورزشگاه به حمايت ازتيم خود بپردازند، ضمن اين كه اين نكته را نيزمدنظر داشته باشند كه پرتاپ مواد محترقه به داخل زمين موجب محروميت سپاهان ازميزباني خواهد شد وآنها بايد اين مساله را به خوبي مدنظر داشته باشند.

وي درپايان با تشكرازحمايتهاي كنسولگري ايران دررياض گفت: آقايان مهدوي وسهرابي مسوولان كنسولگري ايران دررياض نهايت همكاري ومساعدت را با ما داشتند و اين درحاليست كه سفيرومعاون سفيركشورمان درعربستان دركنارتيم نبودند واين مساله براي ما قابل تعمل بود.