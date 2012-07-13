محققان موز را از خطر نابودی نجات می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان توانستند ژنوم گونه ای از موزهای آسیایی وحشی با نام علمی Musa acuminate را تجزیه کنند.

آن ها بیش از 36500 ژن پیدا کرده اند که که بیش از 14000 تای آن در انسان نیز وجود دارد.

آنجلیک دونت از مرکز بین المللی پژوهش های کشاورزی فرانسه می گوید آفت ها و بیماری های مختلف به مرور زمان به روز شده اند و می توانند خطری جدی برای تولید جهانی موز به شمار آیند.

در مزارع وسیع کشت موز سالانه بیش از 50 بار آفت کشی لازم است تا این میوه از شر آفت همه گیری به نام Mycosphaerella fijiensis رهایی یابد.

اخبار تازه خبر از شیوع این آفت در مزارع آسیا می دهند.

پدیده موزهای تراریخته موضوع تازه ای نیست. پیش از این هم دانشمندان استرالیایی با غنی سازی موز با آهن و ویتامین A سعی در بهبود اوضاع تغذیه در کشورهای فقیر داشتند.