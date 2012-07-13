اجتماع زنان در کانون قیامهای منطقه را به فال نیک میگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب موقت جمعه تهران، طی سخنانی در باب ویژگی های ماه مبارک رمضان و ایام باقیمانده از ماه شعبان، گفت: در روزهای باقیمانده از ماه شعبان استغفار و خودسازی را فراموش نکنید و به صفات انسانی توجه کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری اجلاس مجمع جهانی بیداری اسلامی و حضور زنان مسلمان در این اجلاس اشاره کرد و گفت: برگزاری این اجلاس نقطه عطفی بود و هزار بانوی فرهیخته از جای جای جهان اسلام در این اجلاس حضور پیدا کردند.

امام جمعه تهران گفت: پراکندگی و بی خبری از یکدیگر شکننده است اگر ما که راه و هدف مشترک، دشمن مشترک و دین مشترک داریم یکدیگر را پیدا نکنیم موفق نخواهیم بود. نکند ما یکدیگر را در داخل کشورمان پیدا نکرده باشیم. امروز روز اتحاد و یگانگی، خودیابی و دوستیابی است. بیش از 100 سال است که دشمنان دین و بشریت با همه امکانات، پول، سلاح، فریب و تبلیغات و دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی خود سعی کردند تا زنان اسلامی را با هویت خود بیگانه کنند.

صدیقی خاطر نشان کرد: زن در دیدگاه غربی ها هیچ ارزشی ندارد نه تنها زن ارزش ندارد بلکه بشریت هم در نگاه آنان بی ارزش است. آنها برای رسیدن به امیال خود آدم می کشند، خون می ریزند و از جنایتکاران حمایت می کنند. سازمان های بین المللی و حقوق بشر، ماسک و وسیله دغل کاری و جنایات آنهاست وگرنه نه زن برای آنان ارزشمند است و نه مرد. اما به کرامت زنان بیشتر از مردان آسیب زده اند. نگاه غربی ها به زنان اهانت آمیز است و به صورت کالای جنسی مطرح می کنند و زنان را بازیچه هوس بازان می دانند اما زن در دیدگاه اسلام انسان، خلیفه خدا و نماینده حق تعالی است که می تواند مظهر صفات جمال حق تعالی باشد.

وی با اشاره به حضور گسترده زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و علمی خاطر نشان کرد: زن در ایران در همه عرصه ها با حفظ کرامت زن بودنش حضور دارد. این شرم آور است که زن، زن نباشد. مرد هم مرد نباشد. این رسوایی هایی که دنیای غرب بوجود آورده است مایه ننگ تاریخ بشر است که هویت زن را از زن بودن خارج کند و کرامت انسانی او را لگد مال کند و اسمش را هم بگذارند آزادی. اما این اسلام است که به زن به عنوان یک انسان که ویژگی زن بودن دارد و می تواند در دامنش معراجی بسازد، نگاه می کند.

خطیب موقت جمعه تهران با اشاره به برگزاری اجلاس زنان و بیداری اسلامی گفت: ما این حرکت نمادین زنان انقلابی مومن مسلمان و اجتماعشان را در خانه خودشان، کانون خیزش قیام ها یعنی ایران اسلامی به فال نیک می گیریم و می دانیم که زنان اثرگذارند و زنان ایران در 15 خرداد، 17 شهریور و دوران جبهه و پس از آن همیشه در خط مقدم و گاه پراثرتر از مردان در حفظ کیان انقلاب صیانت از ارزش ها و آرمان های شهدا نقش آفرین بودند.

صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحریم ها اشاره کرد و گفت: مسئله تحریم ها تازگی ندارد از ابتدای انقلاب ما تحریم هستیم و این از الطاف خداوند بوده که ملت ما را هر روز راسخ تر و ریشه دار تر و آسیب ناپذیر تر کرده است. 8 سال و نیم دوران دفاع مقدس ما شرایطی بود که حتی هیچ کشوری حاضر نبود به ما سیم خاردار بفروشد. تحریم سراسری بودیم و شرق و غرب ما را تحریم کرده بودند. از 18 کشور اسیر نظامی گرفتیم و کسی جز خداوند را نداشتیم اما با رهبری عرشی امام (ره)، با اعتماد و اطمینان به پرچم ولایت نیابت حضرت حجت (عج)، مردم ما آنچنان حماسه ای در صلابت و مقاومت نشان دادند که شرق و غرب عاجز شدند و جنگ با خفت و سرافکندگی آنها و پیروزی سرافرازانه ما پایان پذیرفت.

وی خاطر نشان کرد: تحریم ها برای ما فرصت است. یک شانس خوب است نکند چشم مومنی به دست کافری یا مستکبری و ظالمی باشد و فکر کند اگر درهای کفر به روی ما باز نباشد ما نمی توانیم زنده باشیم. افرادی سست عنصر هستند تا کمی فشار وارد می شود می گویند ارتباط برقرار کنیم. اگر بنای چنین چیزی بود چرا انقلاب کردیم؟ ما آگاهانه این راه را پذیرفتیم. حضرت سید الشهدا (ع) فرمودند هر که می خواهد برود، بنابراین ما آمده ایم با هدف هم آمده ایم. یک نفر هم نرفت. نهضت ملت ایران، نهضت کربلا و عاشوراست. رهبری دینی ما هم در زمان امام و هم در شرایط فعلی یک الگوی تمام عیار از حرکت حسینی را به نمایش گذاشتند ترس ندارند این تهدیدها را به نفع خودمان می دانند. غربی ها خودشان را به چالش می کشند. چاه برای ما کندند اما خودشان هلاک می شوند، چون آنها مولا ندارند.

خطیب موقت جمعه تهران در توصیه به مردم، گفت: مراقب جنگ روانی دشمن باشید. ما از فقر نمی ترسیم از خوف فقر نگرانیم. آنچه که پیامبر به عنوان خطر اساسی مطرح کرد ریاست طلبی و خوف فقر است. فقر واقعیتی ندارد ما سرمایه های کلان در مملکت داریم ما جوانان مبتکر، ملت شریف و نجیب داریم. پشتوانه ایمانی داریم. ما دست توسل داریم. اعتقاد داریم این مملکت امام زمان (عج) و صاحب دارد. ما در کشتی نجات اهل بیت هستیم با طوفان ها می توانیم در بیفتیم و از هیچ طوفانی نمی هراسیم.