مرگ خاموش شهروندان بر اثر هجوم ریزگردها

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی با بیان این که وقتی شاخص استاندارد آلاینده هوای تنفسی شهرها از مرز 200 رد می شود و وضعیت هوا در شرایط اضطرار قرار گرفته وپدیده ای مرگ آوری شکل می گیرد،گفت:در شرایط اضطرار آلودگی هوا، خروج مادران باردار، نوزادان، خردسالان، کودکان، کهنسالان و بیماران از خانه آن ها را یک قدم به مرگ نزدیک تر می کند و جسم و جان آن ها را در معرض خطر قرار می دهد.

نوروزی با اشاره به این که ریزگردها زندگی و سلامت شهروندان به ویژه اقشار حساس جامعه را مورد تهدید قرار داده، اظهار کرد: ریزگردها با آلاینده های هوا متفاوتند و تاثیرات آن نیز با هم تفاوت دارد اما ریزگردها همان طور که از نامشان پیداست به قدری ریزند که به راحتی وارد سیستم تنفسی می شوند.

نه مقامات کشورمان اقدامی کرده اند، نه مسئولان عراقی

وی با بیان این که در خصوص ریزگردها و نحوه کنترل آن هیچ اقدام اجرایی اثرگذاری چه از سوی مقامات کشورمان و چه از سوی مسئولان عراقی صورت نگرفته، اضافه کرد: تصمیمات احتمالی طرفین از روی کاغذ فراتر نرفته و به مرحله اجرا در نیامده است.

نوروزی با ابراز تاسف از این که پدیده ریزگردها در نگاه مقامات کشورمان به یک موضوع عادی تبدیل شده، تاکید کرد: این پدیده نیمی از کشور را تحت تاثیر قرار داده و پیشنهاد می کنم شورای عالی امنیت ملی به آن به عنوان یک مساله امنیتی ورود پیدا کند.

وی با ذکر این نکته که هجوم ریزگردها به کشور شبیه حمله نیروهای مهاجم است، گفت: هر دوی این حملات، پیر و جوان را در معرض خطر مرگ قرار می دهند اما تفاوت آن ها در این است که تهاجم نیروهای دشمن با به کارگیری انواع سلاح ها، پر سر و صداست ولی هجوم ریزگردها همچون اسلحه ای که صدا خفه کن بر روی آن نصب شده باشد، بی سر و صداست.

مبارزه با آلودگی هوا به حال خود رها شده است

نوروزی با اشاره به این که با وجود ریزگردها هوای تنفسی را دچار کمبود اکسیژن کرده و آرامش و آسایش را از افراد سلب می کنند، اعلام کرد: شهروندان متضرر اصلی آلودگی هوا هستند و متاسفانه مسئولان سازمانی که بر اساس قانون مرجع اصلی رفع مشکل آلودگی هواست، بارها اعلام کرده¬اند توان اجرایی در خصوص کنترل و مقابله با ریزگردها را ندارند.

وی با بیان این که در 5 سال گذشته موضوع مهم مبارزه با آلودگی هوای تنفسی شهرها به حال خود رها شده و سلامت شهروندان در معرض خطر قرار گرفته، افزود: در این سال ها قوانین مصوب در باره کاهش آلودگی هوا هرگز شکل اجرایی به خود نگرفته اند.

نوروزی با ابراز تعجب از این که سازمان متولی محیط زیست کشور در سال های اخیر بخشی از وظایف اجرایی خود را به برخی دستگاه ها محول کرده، اظهار کرد: البته با توجه به گفته مسئولان این سازمان که در خصوص رفع مشکلات زیست محیطی نه ردیف بودجه ای دارند و نه قدرت اجرایی، پس همان بهتر که است سایر وظایف خود را نیز واگذار کنند.

در خصوص متولی پدیده ریزگردها تجدید نظر شود

وی با ذکر این نکته که مشکلات محیط زیست شهرها و به طور مشخص مشکل آلودگی ناشی از ریزگردها نه مساله ای نا شناخته و مبهم است و نه موضوعی لوکس و تجملی، تصریح کرد: ریزگردها یک پدیده زیست محیطی آلوده کننده هستند که سلامت مردم را نشانه رفته اند و هر چه سریع تر باید در خصوص متولی این پدیده تجدید نظر کرده و آن را به یک مجموعه توانمند اجرایی بسپاریم.

نوروزی با تاکید بر این که آن قدر این موضوع اهمیت دارد که به صورت هم زمان دستگاه دیپلماسی کشور نیز باید در جهت جلوگیری از تهاجم این ذرات میکرونی به کشورمان فعال شود، اضافه کرد: اگر لازم باشد می بایست در زمینه تشکیل کنوانسیون جدید یا تنظیم پروتکل تازه ای نیز در این خصوص به فوریت اقدام کرد.

مشاور زیست محیطی معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: اگر دست روی دست بگذاریم، سایه مرگ و میرهای ناگهانی بر شهر سایه می اندازد و سکته های قلبی و مغزی سلامت افراد را مورد تهدید قرار می دهد و مرگ خاموش شهروندان را رقم می زند.