یک میلیون نفر در شیراز در طرح پزشک خانواداه ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز با اشاره به اینکه طرح پزشک خانواده از صبح فردا در شیراز و استان فارس اجرایی می شود، گفت: برای اولین بار در کشور طرح پزشک خانواده در شهر های استان فارس اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: جمعیت شیراز حدود 2.5 میلیون نفر است که از این تعداد یک میلیون نفر از صبح فردا می توانند از خدمات طرح پزشک خانواده استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه با راه اندازی طرح پزشک خانواده خدمات رایگان درمانی به مردم ارایه می شود افزود: مراجعه به پزشک خانواده رایگان است و دارو های تجویز شده از جانب پزشک خانواده نیز در صورتیکه تحت پوشش باشد رایگان است.

ایمانیه تصریح کرد: یکی از مشکلات مردم ایران مراجعه بدون مطالعه به متخصص است که در این میان اگر پزشک خانواده احتیاج به مشاوره پزشک متخصص داشته باشد بیمار را به پزشکان متخصص طرح قرار داد با این طرح معرفی می کند.

وی ادامه داد: تاکنون 200 پزشک متخصص در این طرح ثبت نام کرده اند که بیماران معرفی شده از جانب پزشک خانواده به این پزشکان متخصص تنها باید 10 درصد ویزیت را پرداخت کنند و چنانچه متخصص طرف قرار داد دارویی تجویز کند بیمارن تنها باید 30 درصد پول را پرداخت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص بستری شدن بیماران طرف قرار دادا با طرح پزشک خانواده تاکید کرد: بیمارانی که در این طرح ثبت نام کرده اند در صورت نیاز به بیمارستان و بستری شدن باید پنج درصد هزینه ها را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: اما بیماران اورژانسی از طی کردن این مراحل معاف هستند زیرا 50 مرکز درمانی برای بیمارن اورژانسی در نظر گرفته شده است.