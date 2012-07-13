حلقه گمشده امروز کشور ما مدیریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران که به دعوت شهردار تبریز به منظور شرکت در همایش سومین طرح سراسری سواد IT به شهر تبریز سفر کرده ، در حاشیه این مراسم در دیدار با تعدادی از چهره های فرهنگی و اجتماعی آذربایجان ، مهم ترین نعمت های خداوندی را منابع طبیعی و منابع انسانی توصیف کرد و گفت: بر اساس تمامی شاخص های مورد قبول، از نظر منابع انسانی و طبیعی در وضعیت خوبی قرار داریم. در سوی دیگر کشورهای زیادی وجود دارند که منابع ندارند، اما با مدیریت این خلا را پر می کنند؛ این در حالی است که ما چنین ظرفیتی را داریم اما گاهی به دلیل نبود مدیریت، فرصت ها را به تهدید تبدیل می کنیم.

وی خاطر نشان ساخت: 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و به شرطی که چالش های مهم را با مدیریت حل کنیم ، می توانیم جهش مناسبی داشته باشیم .

وی با بیان اینکه انقلاب یک دوره ای تحت عنوان دوران استقرار قرار داشت و در این دوران، یک دهه را پشت سر گذاشتیم، گفت: پس از دهه استقرار ، دنیا فهمید که جمهوری اسلامی هست، چرا که از سال 57 تا 68 دنیا قبول نداشت که جمهوری اسلامی باشد و با همه قوا به میدان آمد که جمهوری اسلامی را از بین ببرد ؛ هر کدام از حوادثی که اعم از گروهک ها، ترور و دفاع مقدس اتفاق افتاد کافی بود تا برای سایر قدرت ها اتفاق بیفتد و آن ها حذف شوند.

شهردار تهران افزود: در ان شرایط روزهای سختی را گذراندیم اما به دلیل اینکه جوهر و بنای حرکت بر اساس سنت های الهی بود، این نهضت مستمر باقی ماند.

قالیباف یادآور شد: طبیعی بود که پس از یک دهه فراز و نشیب های سخت، یک دهه تحت عنوان دوران تثبیت، خودمان را نوسازی و بازسازی کنیم و شرایط را برای حرکت جدی فراهم کنیم . اگر یک آسیب شناسی از گذشته داشته باشیم اینکه بگوییم دهه 70 دهه کادرسازی و نوسازی است و نظامی با عنوان جمهوری اسلامی با این گفتمان در صحنه منطقه ای و بین المللی حضور دارد و ما نیز در درون، به یک نوسازی، آماده سازی و پیدا کردن تیم کاری در سطوح مختلف اقدام کنیم، این کار لازم بود.

وی در ادامه تصریح کرد: از دهه 80، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی باید وارد دوران شکوفایی و کارآمدی خود می شد و حتی برای تحقق همه باورهایی که برای آن انقلاب کرده و شهید دادیم اقدام می کرد.

شهردار تهران به ماجرای تاسیس بسیج 20 میلیونی اشاره کرد و گفت: روزی که بسیج به فرمان حضرت امام در سال 58 ایجاد شد، هیچ گاه فکر نمی کردیم که جنگ در سال 59 آغاز شود، به همین جهت اصل حضور بسیج در عرصه سازندگی بود و بسیجیان به دنبال آبادانی کشور حرکت می کردند اما طراحی دشمن ما را در صحنه دفاع مقدس قرار داد که صحنه بسیار پربرکتی بود.

وی با بیان اینکه «دفاع مقدس بود که توانست ابعاد انقلاب را باز کره و فرهنگ انقلاب را معرفی کند»، عنوان داشت: ریشه تمامی پیشرفت ها در حوزه هوافضا، هسته ای، نانو، سلولهای بنیادین و ... دوران دفاع مقدس و فرهنگ دفاع مقدس است.

دکتر قالیباف با تاکید بر اینکه « نظام و انقلاب پس از دهه 80 باید در مسیر شکوفایی و کارآمدی خود قرار می گرفت»، گفت: رسالت آن مدیریت جهادی و انقلابی این است که بتواند تعالی و تولید را در عرصه اجتماعی، با تعادل و توازن پیش ببرد و زندگی مادی و معنوی مردم را تامین کند، این موضوع نیازمند تدبیر در حوزه سیاست داخلی و خارجی است.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات انسان متحیر می شود که چرا باید برخی سیاست های ما در دهه شکوفایی و کارآمدی همانی باشد که در دهه 60 دنبال می شد، حتی در حوزه سیاست داخلی احساس می شود که افراد در لوپ شخصی قرار گرفته و بارها امتحان پس دادند اما در آزمون موفق نبودند و همچنان در این چرخه می چرخند.

شهردار تهران همچنین عنوان داشت: هر کسی که نسبت به شهدا، امام، رهبری و حتی استان، شهر و خانواده خود احساس دین می کند باید کمک کند تا امروز که دین اسلام در مسند قدرت قرار گرفته است، این دین را دینی کارآمد نشان دهد که اگر این کار را نکند به امام، شهدا و آب و خاکمان خیانت کرده است.

وی با بیان اینکه نباید تنها به روش های نظری بسنده کرد، تاکید کرد: امروز کسانی که راه مجاهدت رزمندگان دفاع مقدس را ادامه می دهند، به جای اینکه از انقلاب و اسلام به روش اثباتی دفاع کنند، باید به روش ثبوتی و عینی از انقلاب دفاع کنند.

شهردار تهران تاکید کرد: هنگامی که بحث عدالت مطرح می شود، مردم باید این موضوع را در زندگی و اجتماع خود ببینند نه اینکه تنها حرفش را بشنوند.

وی افزود: در این مسیر ابتدا باید در بستر عقلانیت و معنویت حرکت کنیم تا نصرت های الهی و صبر و توکل معنی پیدا کند اما گاهی می خواهیم با شعار کار را پیش ببریم که این درست نیست.

شهردار تهران خاطر نشان ساخت: اسلامی که از علمای بزرگ و امام راحل (ره) فهمیدیم و گفتمانی که امروز مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند بر مبنای عقلانیت است، نه اینکه عقل و معنویت را تعطیل کنیم و احساس کنیم با شعار و احساسات می توان کار را پیش برد.

وی همچنین به برشماری مذمت های بد اخلاقی در مبانی دینی پرداخت و گفت: انسان هیچ گاه از نردبان تهمت، دروغ، ریا و بی عقلی به بام سعادت نمی رسد و این موارد گم گشته های ما است.

شهردار تهران تاکید کرد : همه باید همت کنند و اگر انقلابی هستیم باید برخی زوائد اضافه ای که در مسیر انقلاب قرار گرفته است را با شجاعت کنار بگذاریم و مسیر نظام را با همان صداقت، خلوص و صفایی که در دهه 60 ، تحت هدایت رهبری پیش ببریم.

قالیباف در پایان ضمن ابراز امیدواری مبنی بر اینکه انقلاب را به صورت خالصانه و آگاهانه تحت هدایت مقام معظم رهبری پیش ببریم، گفت: این رسالت بر عهده یکایک ما است که عرصه را خالی نکنیم و نگذاریم انقلاب به دست کسانی که محرم نظام و انقلاب نیستند، بیفتد.

شهردار تهران با آیت الله مجتهد شبستری دیدار کرد

بر اساس این گزارش قالیباف در جریان سفر به شهر تبریز با آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و عضو مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار که در دفتر نمایندگی ولی فقیه در آذربایجان شرقی برگزار شد، دکتر قالیباف و آیت الله مجتهد شبستری با یکدیگر به بحث و گفت و گو پرداختند.



