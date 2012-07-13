مسئولان با اتحاد تحریم ها را به فرصت تبدیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه این هفته ایلام اظهار داشت: دشمنان در طول 30 سال گذشته از هر روشی برای ضربه زدن به کشور ما استفاده کرده اند.

وی ادامه داد: دشمنان در طول سالهای گذشته با تحریم ها سعی بر ضربه زدن به نظام اسلامی ایران را داشته اند که هرگز موفق نبوده اند.

امام جمعه ایلام بیان داشت: مسئولان ارشد کشور با همدلی و اتحاد در تمام بخشهای کشور تحریم ها را به فرصت تبدیل کنند.

وی با اشاره به اینکه همواره باید مسئولان به فکر مردم باشند، عنوان کرد: مسئولان برای ریشه گرانی و تورم در جامعه نیز چاره اندیشی کنند.

امام جمعه ایلام با اشاره به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، عنوان کرد: در این ایام جوانان باید حضوری فعال داشته باشند.

وی بر تمیز کردن مساجد برای حضور مردم تاکید کرد.