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۲۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

حجت الاسلام لطفی:

مسئولان با اتحاد تحریم ها را به فرصت تبدیل کنند

مسئولان با اتحاد تحریم ها را به فرصت تبدیل کنند

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: مسئولان با اتحاد و همدلی تحریم ها را به فرصت تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه این هفته ایلام اظهار داشت: دشمنان در طول 30 سال گذشته از هر روشی برای ضربه زدن به کشور ما استفاده کرده اند.

وی ادامه داد: دشمنان در طول سالهای گذشته با تحریم ها سعی بر ضربه زدن به نظام اسلامی ایران را داشته اند که هرگز موفق نبوده اند.

امام جمعه ایلام بیان داشت: مسئولان ارشد کشور با همدلی و اتحاد در تمام بخشهای کشور تحریم ها را به فرصت تبدیل کنند.

وی با اشاره به اینکه همواره باید مسئولان به فکر مردم باشند، عنوان کرد: مسئولان برای ریشه گرانی و تورم در جامعه نیز چاره اندیشی کنند.

امام جمعه ایلام با اشاره به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، عنوان کرد: در این ایام جوانان باید حضوری فعال داشته باشند.

وی بر تمیز کردن مساجد برای حضور مردم تاکید کرد.

کد مطلب 1648978

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