علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد به خبرنگار مهر گفت: ما برای طرح نمایش های ویژه ماه رمضان امسال فقط دو سانس را اعلام کردیم. البته شبهای قدر سالن ها بسته است. من پیش از این نیز نظر مساعد خود را به شورای صنفی نمایش در ارتباط با اجرای این طرح اعلام کرده بودم.

وی درباره صحبت های اخیر رئیس حوزه هنری درباره ممانعت سالن های این نهاد از اجرای طرح افزود: مشکلی ندارد. فقط سینماهای آنها از این طرح بی بهره می شوند.

طرح اکران ویژه ماه رمضان چند سالی است در فصل بی رونق اکران اجرا می شود و با استقبال خوبی در سال های گذشته روبرو شده بود.

این طرح امسال نیز توسط انجمن سینماداران به شورای صنفی نمایش ارائه شد و آنها برای گرفتن مجوز های لازم اقدام کردند. این در حالی است که اداره نظارت و ارزشیابی نیز موافقت خود را با اجرای امسال این طرح در گفتگوهایی اعلام کرده بود.

سردار حسین ساجدی نیا رئیس پلیس تهران امروز طی گفتگویی با یکی از خبرگزاری ها موافقت نیروی انتظامی با اجرای این طرح را رسما اعلام کرد و تاکید داشت که سالن های سینمایی که می خواهند در این طرح شرکت کنند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.

همچنین محمد اشرفی رئیس انجمن سینماداران عنوان کرد: ما در خواست خود را به شورای صنفی نمایش اعلام کرده بودیم و آنها قرار بود کارهای لازم را انجام دهند. اسال نیز مانند سال های گذشته پردیس های سینمایی و سالن های مرکز شهر قطعا برای اجرای این طرح اقدام می کنند.

وی ادامه داد: در صورت تاکید حوزه هنری بر صحبتهای مومنی شریف قطعا سینما آزادی نیز از این چرخه خارج خواهد شد. امسال ماه رمضان در تابستان قرار دارد و مردم نیز قبل از آغاز این ماه سفرهای خود را انجام می دهند. طرح ویژه ماه رمضان می تواند فرصت خوبی ایجاد کند که مخاطبین بعد از اجرای فرایض دینی و تماشای مجموعه های تلویزیونی به سینما بروند.