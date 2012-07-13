مسئولان درباره گرانیهای اخیر از مردم عذرخواهی کنند/ لزوم حفظ حرمت ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا شفیع زاده در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به اینکه مردم در همه صحنه ها حضور فعال دارند بر ضرورت برآورده شدن مطالبات به حق آنان در جامعه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه اعتماد متقابل مردم و مسئولان سرمایه اصلی و رمز ماندگاری نظام اسلامی با وجود تمام مشکلات است، اظهارداشت: نباید گذاشت در سایه گرانی های افسار گسیخته این سرمایه بسیار ارزشمند ضربه بخورد و به بی اعتمادی تبدیل شود.

خطیب جمعه رشت همچنین با اشاره به تحریمها و دسیسه های دشمنان علیه نظام و انقلاب اسلامی گفت: دشمنان دم از تحریم می زنند و این تازگی ندارد از اینرو مسئولان باید مراقب اوضاع باشند.

وی در ادامه با اعلام اینکه انقلاب اسلامی حجاب و عفاف را در جامعه احیا کرد و به آن ارزش بخشید، افزود: این امر یکی از برکات و دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

شفیع زاده با اشاره به اینکه جوامع غربی و اروپایی در خصوص عفاف و حجاب به بیراهه رفته اند، گفت: نگاه غرب امروز به بانوان ابزاریست و برای آن کرامت و ارزشی قائل نیستند.

وی اظهارداشت: فرهنگ حجاب و عفاف بیش از گذشته باید در جامعه رواج یابد و نهادینه آن نیازمند آموزش از سنین پائین و کودکی است.

امام جمعه موقت رشت بر حفظ حرمت ماه مبارک رمضان تاکید کرد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است از اینرو این مهم باید در ماه رمضان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در مقابل هر گونه عمل ضد ارزشی باید ایستاد و مسئولان نیز به نحو احسن وظایف خود را در این زمینه انجام می‌ دهند.