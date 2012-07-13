پذیرش قطعنامه 598 موفقیت بزرگ برای ایران اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فخری ظهر جمعه در خطبه های این هفته با اشاره به مناسبت بیست و هفتم تیرماه روز اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران اظهارداشت: ایران در طول هشت سال دفاع مقدس با اطاعت از بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) در مقابل استکبار جهانی و رژیم بعثی ایستاد.

وی با بیان اینکه پذیرش قطعنامه 598 نیز که با مشورت با مسئولان کشور و فرماندهان نظامی انجام شد موفقیتی بزرگ برای ایران بود اظهارداشت: مقاومت و جانفشانی رزمندگان و دلاورمردان ایران اسلامی در طول هشت سال دفاع مقدس باعث شد که حتی یک وجب از خاک ایران از دست نرود .

حجت الاسلام فخری همچنین با تبریک سالروز تاسیس سازمان بهزیستی گفت: امروز سازمان بهزیستی ضمن انجام کمک های لازم درمانی و مالی معلولان زمینه حضور آنها در جامعه و نیز شکوفایی استعدادهای معلولین در زمینه های مختلف برای خدمت به جامعه را مهیا سازند و در این راه که هر قدمش عبادت و سبب خیرات است ذره ای از کوشش دریغ نکنند .

امام جمعه موقت ارومیه همچنین با اشاره به اهمیت علم و علم آموزی در اسلام خواستار حمایت هرچه بیشتر از حوزه های علمیه شد .

وی افزود: اسلام به کسب علم و دانش توجه فراوانی دارد به طوری که اولین سوره مبارک نازل شده بر رسول گرامی اسلام نیز با سفارش به علم آموزی شروع می شود .