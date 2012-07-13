پذیرش قطعنامه 598 موفقیت بزرگ برای ایران اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فخری ظهر جمعه در خطبه های این هفته با اشاره به مناسبت بیست و هفتم تیرماه روز اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران اظهارداشت: ایران در طول هشت سال دفاع مقدس با اطاعت از بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) در مقابل استکبار جهانی و رژیم بعثی ایستاد.
وی با بیان اینکه پذیرش قطعنامه 598 نیز که با مشورت با مسئولان کشور و فرماندهان نظامی انجام شد موفقیتی بزرگ برای ایران بود اظهارداشت: مقاومت و جانفشانی رزمندگان و دلاورمردان ایران اسلامی در طول هشت سال دفاع مقدس باعث شد که حتی یک وجب از خاک ایران از دست نرود.
حجت الاسلام فخری همچنین با تبریک سالروز تاسیس سازمان بهزیستی گفت: امروز سازمان بهزیستی ضمن انجام کمک های لازم درمانی و مالی معلولان زمینه حضور آنها در جامعه و نیز شکوفایی استعدادهای معلولین در زمینه های مختلف برای خدمت به جامعه را مهیا سازند و در این راه که هر قدمش عبادت و سبب خیرات است ذره ای از کوشش دریغ نکنند.
امام جمعه موقت ارومیه همچنین با اشاره به اهمیت علم و علم آموزی در اسلام خواستار حمایت هرچه بیشتر از حوزه های علمیه شد.
وی افزود: اسلام به کسب علم و دانش توجه فراوانی دارد به طوری که اولین سوره مبارک نازل شده بر رسول گرامی اسلام نیز با سفارش به علم آموزی شروع می شود.
حجت الاسلام فخری در خطبه های این هفته همچنین اهمیت تقوا و پرهیز از گناه و توصیه اسلام به حیات طیبه را مورد تاکید قرار داد و گفت: در دین مبین اسلام تقوا و عمل صالح، اساس زندگی انسانی است.
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