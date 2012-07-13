انفجار در کویته 21 کشته و زخمی برجا گذاشت/درگیریهای مرزی در منطقه باجور

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع شهر کویته در گفتگو با شینهوا اعلام کردند: صبح امروز جمعه در پی انفجار یک بمب در نشستی در نزدیکی شهر کویته در جنوب غرب پاکستان 7 نفر کشته و 14 فرد دیگر زخمی شدند.

این انفجار ساعت 9:30 صبح در 20 کیلومتری شهر کویته در پایتخت بلوچستان روی داد، زمانی که بمبی در یک موتورسیکلت در نزدیکی نشست حزب ملی عوام که یکی از احزاب سیاسی مهم پاکستان است، منفجر شد.

رسانه های پاکستان گزارش دادند که در پی این انفجار یک کودک و یکی از رهبران حزب ملی عوام کشته و شش خودرو نقلیه منهدم و چندین مغازه در نزدیکی محل انفجار ویران شدند.

رسانه های پاکستانی همچنین از شنیده شدن صدای تیراندازی در پی این انفجار خبر دادند. نیروهای امنیتی و امداد و نجات، کمی پس از این انفجار به محل حادثه اعزام شدند و تمام مجروحان را به بیمارستان منتقل کردند.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است، اما این حادثه کمی پیش از آنکه نخست وزیر پاکستان اعلام کرد به کویته می رود، رخ داد.

"پرویز اشرف" در اولین سخنرانی خود پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر پاکستان گفت : اولویت اصلی من حل مشکلات بلوچستان است.

شینهوا در خبری دیگر نوشت : طالبان پاکستان روز گذشته مسئولیت کشته شدن 9 افسر پلیس را در شهر لاهور در شرق این کشور برعهده گرفت.

به نوشته این رسانه چینی، ارتش پاکستان روز گذشته اعلام کرد: در جریان درگیریهای مرزی میان نیروهای امنیتی و طالبان در منطقه باجور شش شبه نظامی کشته شدند.