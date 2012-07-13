تحریم اقتصادی دشمن علیه ایران کارساز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نور الله طبرسی امروز در خطبه های امروز نماز جمعه مرکز استان با اشاره به اینکه مردم کشور ما افرادی نیستند که با سختی هایی که می کشند در مقابل ولی فقیه بایستند اظهار داشت: درنشستی که با چند وزیر با رهبری داشتیم، آقا فرمودند شرایط بدر و خیبر تکرار شده است.

وی ادامه داد: دولتمردان باید با هم متحد باشند، منازعات سیاسی بی حاصل کنار رود، تا همچون هم ید واحده در مقابل دشمن ایستادگی شود.

امام جمعه مرکز مازندران با تاکید براینکه اصحاب رسانه مواظب قلم خود در تحلیل های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشند، بیان داشت: نباید با نوشته های خود در روزنامه ها آرامش مردم را بهم بزنند، مواظب نوشته های خود باشند، دشمن در صدد است بداند چقدر تحریم ها بر ما اثر گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه دولت قول مساعد داد تا این گردنه تحریم ها را در کشور مدیریت کند، ابراز داشت: اینطور نیست که کشور در مقابل تحریم ها فلج شود، هنوز خریدار نفت داریم.

طبرسی اضافه کرد: سختی های تحریم دربازار در آستانه ماه مبارک رمضان از سوی دولت مدیریت می شود.

وی، وحدت و همدلی در بین مردم و دولت مردان را واجب دانست و یادآور شد: رهبری در کنار هم بودن قوای سه گانه را واجب دانست.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید براینکه در این دوره از زمان حساس کشور ائمه جمعه، نمایندگان ولی فقیه در استانها و اصحاب قلم و هادیان افکار باید متحد و وحدت رویه داشته باشند، بیان داشت: نباید با حرف های خود گزگ به دست دشمن دهیم.

وی ادامه داد: اگر در مقابل تحریم های دشمن منفعل شویم کارمان تمام است.

طبرسی به پایداری مردم کشور در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: مراجع و بزرگان دین با وظایف خود آشنا هستند ضرورت دارد با یک فکر واحد در کنار ولی فقیه باشیم تا با هدایتگری ایشان از این گردنه صعب العبور تحریم ها گذر کنیم.

وی یادآور شد: قصد ما بازی با عقاید مردم نیست انقلاب اسلامی ساختمانی است که ساخته شد و در پایان تکمیل این پروژه قرار داریم و وظیفه شرعی ما است تا از این میراث امام راحل صیانت کنیم.

طبرسی، واگرایی در مقابل سختی هایی که دشمن برای اسلام تدارک دیده است را جایز ندانست و اظهارداشت: به طور عقلی، شرعی و جمعی باید بتوانیم در این مقطع کنونی حساس کشور را مدیریت کنیم.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر مازندران گفت: تشکیل شورای معاونان جمعیت هلال احمر در مازندران برای استان سودآور بوده که با ایجاد تفاهم نامه ای در بخش زیر ساخت های امدادی با 20 پروژه جمعیت هلال احمر استان تقویت می شود

وی، حضور جمعیت هلال احمر را در سواحل مازندران مطلوب دانست و ادامه داد: خرداد ماه سال گذشته سواحل مازندران 30 قربانی گرفت ولی امسال حضور موثر جمعیت هلال احمر نشان داد در این بحث قوی عمل کرد و در خرداد ماه امسال یک نفر غرق شده داشتیم.