نهایی شدن دستورالعمل الصاق پیوست سلامت به طرحهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی گفت: همانطور که می دانید طبق بند ب ماده 32 قانون پنجم توسعه کشور برای همه طرح های بزرگ توسعه ای تدوین پیوست سلامت الزامی است.

وی افزود: بر این اساس وزارت بهداشت با همکاری معاونت ریاست جمهوری باید دستورالعمل های اجرایی این قانون را تدوین کند که این کار از چند ماه پیش با مشارکت سازمان ها و موسسات مرتبط شروع شده و پیش نویس های مربوط به رعایت استانداردها را در این زمینه تدوین کرده ایم.

وی ادامه داد: در جلسه ای که با نمایندگان وزارتخانه های مرتبط تا آخر تیرماه خواهیم داشت این پیش نویس را نهایی کرده و برای ارائه به شورای عالی سلامت خواهیم فرستاد.

ندافی تصریح کرد: پس از تصویب این استانداردها همه طرح های توسعه ای در کشور از ابتدای سال 92 باید پیوست سلامت داشته باشند.

رییس مرکز سلامت محیط و کار افزود: در این طرح علاوه بر اینکه طرح های کلان صنعتی موظف به داشتن پیوست سلامت هستند، راه های کاهش اثرات سوء بر سلامت در طرح ها، برنامه ریزی ها برای کاهش اثرات و اینکه چه مدت طول می کشد تا اثرات سوء طرح ها کاهش یابد نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: علاوه بر بررسی پیوست ها در مراحل اولیه طرح ها در مرحله اجرای طرح ها نیز از نحوه بهره برداری طرح گزارش می گیرم که طرح ها همه دیده بانی سلامت شوند.

وی با اعلام اینکه وزارت بهداشت تمام اثرات سوء بر سلامت مردم را احصاء می کند، گفت: این قانون از بهترین قوانین مصوب برای کاهش مخاطرات سلامت مردم در کشور است.



چیزی به نام روزهای بحرانی نداریم

رییس مرکز سلامت محیط و کار در خصوص اشعه فرابنفش خورشید نیز گفت: چیزی به نام روزهای بحرانی در این زمینه نداریم. ما در رسانه ها و صدا و سیما و سایت خودمان بارها اعلام کرده ایم که از اواخر بهار تا اواخر تابستان شدت اشعه فرابنفش در کشور زیاد است و مردم باید یکسری اقدامات احتیاطی را رعایت کنند.

وی افزود: پوشیدن لباس آستین بلند، استفاده از عینک آفتابی و کلاه لبه دار و کرم ضد آفتاب مهم ترین اقدامات پیشگیرانه در این زمینه هستند.

ندافی ادامه داد: البته افراد اگر بتوانند فعالیتشان را به قبل و بعد از ساعت 10 صبح تا 2 عصر بیندازند نیازی به پیشگیری هم ندارند.

وی از مردم خواست برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت به آدرس www.markazsalamat.ir مراجعه کنند تا از میزان این پرتو و اثرات سوء آن مطلع شوند.