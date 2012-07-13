آمادگی ناظران بین المللی برای تحقیق درباره جنایت التریمسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کوفی عنان کشتار مردم در روستای التریمسه سوریه را محکوم کرد. وی اظهار داشت: ناظران بین المللی آمادگی دارند تا درباره این حادثه تروریستی تحقیق کنند.

وی در عین حال برای تحقیق درباره این حادثه تروریستی عبور و مرور آزادانه ناظران بین المللی در سوریه را خواستار شد.

نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه در ادامه اعلام کرد که استفاده از سلاح های سنگین نقض آشکار تعهدات در سوریه به شمار می رود.

بنا بر اعلام مخالفان سوری، قتل عام در روستای التریمسه تاکنون 250 کشته بر جا گذاشته است. منابع رسمی سوریه اعلام کرده اند که گروه های تروریستی عامل کشتار مردم در این روستا بوده اند.