اخوان المسلمین انتخابات پارلمانی اردن را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، اخوان المسلمین اردن در اعتراض به اصلاحات اخیر در قانون انتخابات این کشور انتخابات پارلمانی را تحریم کرد.

"جمیل ابوبکر" سخنگوی اخوان المسلمین اردن امروز اظهار داشت : اخوان المسلمین بزرگترین اپوزیسیون کشور انتخابات پارلمانی اردن را تحریم کرده است، اما در صورتی که دولت تلاشهای جدی و واقعی در زمینه اصلاحات انجام دهد به احتمال بسیار زیاد اخوان المسلمین تحریم انتخابات را لغو خواهد کرد.

انتخابات پارلمانی اردن قرار است اواخر سال جاری میلادی برگزار شود.