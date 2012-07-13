جمهوری اسلامی در مقابل تحریم ها واکسینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر فرزانه در خطبه های نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) برگزار شد افزود: تشدید تحریم ها غرب علیه ایران که از چند روز پیش به اجرا گذاشته شده است راه بجایی نخواهد برد چرا که از ابتدای انقلاب مردم ایران در تحریم آمریکا قرار داشته اند.

وی افزود: نظام اسلامی ایران متکی به حضور گسترده مردم در صحنه است و نسبت به ابتدای انقلاب صد برابر قدرتمند تر شده و با آگاهی و درایت رهبری در برابر همه ترفندهای معاندان ایستاده است.

امام جمعه موقت مشهد افزود: دشمنان و مستکبران به علت سقوط رژیم های دست نشانده خود با مشکلاتی روبرو شده اند که به سادگی نمی توان از آن خارج شوند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب افزود: معاندان از ایران هسته ای و دستیابی کشور به بمب هسته ای هراس ندارند بلکه واهمه آنها از ایران اسلامی و ایمان ملت ایران است.

فرزانه گفت: ملت ایران که با باورهای اسلامی در برابر ترفندهای معاندان ایستادگی کرده و در هشت سال دفاع مقدس افتخارات بسیار در دفاع از میهن اسلامی آفریدند امروز نیز با این باور پشتیبان واقعی نظام هستند.

وی افزود: معاندان با تحریم و فشارهای اقتصادی می خواهند ملت ایران را در زمینه معیشت خود آنچنان با سختی روبرو کنند که دست از حمایت از نظام بردارند.

امام جمعه موقت مشهد گفت: دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید مبارزه با آثار تحریم و فشار اقتصادی بر مردم را در اولویت اصلی اقدامهای خود قرار دهند.

وی افزود: کسانی که به تولید ملی ضربه بزنند و یا با سوء استفاده از شرایط، نرخ ها را به صورت صعودی و نجومی افزایش دهند، به نوعی با معاندان و دشمنان همکاری کرده اند.

وی گفت: اگر برخی شکست خورده های سیاسی که ازمردم سیلی خورده اند، افزایش قیمتها و مشکلات اقتصادی را وسیله ای برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی قرار دهند، به طور یقین با دشمنان همراه شده اند.