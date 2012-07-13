پرداخت مالیات باید رفاه مردم را در پی داشته باشد/ لزوم چاره اندیشی برای گرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن فروزان نژاد در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس کسب روزی حلال را مهمترین عامل استجابت دعا دانست و اظهار داشت: مقبولیت سایر اعمال انسانها در گرو دعا و عبادت خداوند است و داشتن حضور قلب و خضوع مقابل خداوند در هنگام دعا بسیار مهم هستند.

وی ادامه داد: مومنان باید توجه داشته باشند که دعا باید با تقوی همراه باشد و به هنگام دعا باید جایگاه خود و خداوند را در جهان درک کنیم.

امام جمعه موقت بندرعباس در ادامه با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در استان هرمزگان، بیان داشت: جلوگیری از سرگردانی مردم در خصوص مباحث درمانی و تامین نیازهای مردم در این خصوص بسیار ضروری است که در این راستا طرح پزشک خانواده یکی از دستاوردهای مهم دولت محسوب می شود.

فروزان نژاد همچنین بر اهمیت پرداخت مالیات تاکید کرد و گفت: پرداخت مالیات نقش مهمی را در توسعه جامعه ایفا می کند و مردم باید نتیجه مالیاتهای پرداختی خود را در جامعه ببینند.

وی تاکید کرد: وضعیت شهرها و رفاه مردم باید پس از پرداخت مالیات بهبود یابد که مسئولان در این راستا موظف هستند گزارش مالیاتهای دریافتی و شیوه هزینه کردن آن را به مردم ارائه دهند.

خطیب جمعه موقت بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولان توصیه کرد برای مشکل گرانی چاره اندیشی کنند و تصریح کرد: شاید ریشه برخی گرانی ها در خارج از کشور باشد اما مسئولان باید تلاش کنند تا موارد داخلی این مشکل را هرچه سریعتر رفع کنند چون گرانی مشکلی جدی برای خانواده ها محسوب می شود.

فروزان نژاد در ادامه سالروز تاسیس مجلس خبرگان رهبری را گرامیداشت و عنوان کرد: این مجلس یکی از نهادهای بسیار ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران است که با تاکیدات حضرت امام خمینی ایجاد شد و مقام معظم رهبری نیز این مجلس را پشتوانه بزرگی برای کشور دانسته اند.

وی با بیان اینکه مجلس خبرگان با هیچ گروه و جریان سیاسی رودربایستی ندارد، اظهار داشت: مجلس خبرگان نهادی بسیار مهم برای حفظ امنیت، استقلال و آزادی کشور محسوب می شود.