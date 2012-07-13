  1. بین الملل
۲۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۱

از سوی یک منبع مصری؛

شایعه بازنشستگی طنطاوی تکذیب شد

شایعه بازنشستگی طنطاوی تکذیب شد

یک منبع نظامی مصری خبرهای برخی رسانه ها مبنی بر تصمیم رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر برای بازنشستگی و حضور نداشتن وی در ترکیب دولت جدید را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المصری، یک منبع نظامی در مصر اخبار رسانه ها مبنی بر تصمیم محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح برای بازنشستگی را تکذیب کرد.

این منبع همچنین اعلام کرد خبرهای مبنی بر حضور نداشتن طنطاوی در ترکیب دولت جدید مصر صحت ندارد.

برخی پایگاههای خبری و رسانه ها اخیرا خبرهایی منتشر کرده بودند مبنی بر اینکه حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر در ترکیب دولت جدید مصر جایی نخواهد داشت و سمت وزارت دفاع را برعهده نخواهد داشت، زیرا او احساس خستگی می کند و به استراحت نیاز دارد.

این منابع همچنین اعلام کردند پست وزارت دفاع را یکی از فرماندهان شورای نظامی برعهده خواهد گرفت که طی روزهای آینده نام وی اعلام خواهد شد.منبع نظامی مصری، این خبر را تکذیب کرده است.
کد مطلب 1649068

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