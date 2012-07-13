  1. بین الملل
۲۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۲

هوشیار زیباری:

از نظام سوریه حمایت نکرده ایم/سوریه شاهد کینه و انتقام است

از نظام سوریه حمایت نکرده ایم/سوریه شاهد کینه و انتقام است

وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد کشورش هیچگاه نظام سوریه را مورد حمایت مالی قرار نداده است و این کشور هم اکنون شاهد کینه و انتقام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار زیباری در گفتگو با العربیه اظهار داشت: عراق نظام سوریه را مورد حمایت تسلیحاتی و مالی قرار نداده است و هیچگاه در اختیار این کشور نیرو و نفت قرار نداده است.

وی با بیان اینکه دولت عراق سیاست حمایت از یک طرف خاص در مقابل طرف دیگر را دنبال نمی کند، گفت : ما خواهان انتقال منظم و سازمان یافته تحول سیاسی در سوریه هستیم ،اما همه شواهد حاکی از کینه و انتقام گیری آشکار است.

زیباری تصریح کرد: در خیابانها و حتی داخل دمشق درگیری وجود دارد و چنین اوضاعی اقتضا می کند بررسی واقعی صورت گیرد و راهکارهای عملی برای توقف خشونت و خونریزی در سوریه اتخاذ شود.

وزیر امور خارجه عراق در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: نواف الفارس سفیر سوریه در عراق دو روز پیش و در خارج عراق جدایی خود را از نظام فعلی سوریه اعلام کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: نواف الفارس سال 2008 پس از عادی سازی روابط میان بغداد و دمشق به عنوان سفیر عراق منصوب شده بود، اما وی از آغاز بحران سوریه بسیار کم در بغداد دیده می شد و اغلب اوقات در سوریه بود.

بنا بر اعلام وزارت امور خارجه عراق، سفیر برکنار شده سوریه در بغداد هم اکنون در قطر به سر می برد و وزارت خارجه سوریه رسما برکناری وی را اعلام کرده است.

کد مطلب 1649069

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