میراث فرهنگی نتوانست مرمت خانه ای را تمام کند، درش را گل گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، در پرونده ثبتی خانه تاریخی منسوب به سرهنگ ایرج آمده، براساس نقشه حصار صفوی موسیو کرشیش، که اولین نقشه تهران براساس نفشه کشی علمی بوده است، این بنا به نام خانه میرزا آقا خان در محدوده زمینهای منسوب به میرزا آقاخان حک شده است.

در دوره بعدی طبق نقشه حصار ناصری عبدالغفار، این ملک به نام خانه میرزا زکی خان خوئی ثبت شده است که قدمتی بیش از صد سال دارد.

کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در پرونده ثبتی این خانه آورده اند که مالک اولیه بنا مشخص نیست اما طبق اسناد ارائه شده، اخیرا به مدت 60 سال در اختیار سرهنگ ایرج، از سرداران دوره پهلوی اول و دوم، خانواده و ورثه آن بوده است تا آنکه در سال 70 مالکیت آن در اختیار شخصی به نام مشتاقی قرار گرفت و سپس در سال 82 به آقای شمس، فروخته شد. در جریان ثبت پرونده این خانه، کارشناسان آورده اند که مالک مصمم به تخریب بناست. با این حال، این بنا با شماره 13857 در روز بیست و پنجم آبان ماه سال 84 در فهرست میراث ملی ثبت شد.

در این مدت و بعد از تخلیه ملک در 10 سال گذشته، فیلم و سریالهای مختلفی در این مکان تصویربرداری شد که آخرین آن مربوط به فیلم "مهمان مامان" است تا اینکه داره کل میراث فرهنگی استان تهران در سال 88 بخشهایی از این بنا را مرمت کرد اما تاکنون این عملیات متوقف مانده است.

اما درست یک هفته پیش یعنی در روز هجدهم تیر ماه، درب این خانه که مدتها پیش توسط اداره کل میراث فرهنگی مرمت جزئی شده بود، توسط معتادان محله پامنار با استفاده از زنجیر از جا کنده و به سرقت برده شد.

این موضوع توسط اهالی محل به اداره میراث فرهنگی انتقال داده شد و براساس بررسیهای میدانی خبرنگار مهر، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، از مالک خانه تاریخی میرزا بزرگ نوری که اکنون بنای خود را در دست مرمت دارد، خواستند تا کارگران مرمت گر این خانه، درب خانه منسوب به سرهنگ ایرج را نیز با آجر، گل بگیرند. به این ترتیب اکنون درب خانه ای که سازمان میراث فرهنگی مرمت آن را ناقص رها کرده است گل گرفته شد تا تصمیم گیریهای بعد!