دومای روسیه لایحه جنجالی نظارت بر سازمانهای غیر دولتی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیاتل تایمز، دومای روسیه امروز جمعه لایحه ای را برای اعمال محدودیتهای جدید علیه سازمانهای غیر دولتی که کمک مالی از کشورهای خارجی دریافت می کند، تصویب کرد.

این طرح برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس سنا و پس از آن به امضای رئیس جمهوری روسیه برسد.

بر اساس این لایحه سازمانهای غیر دولتی که از سازمانها، گروهها و اشخاص حقیقی کمک مالی دریافت می کنند یا فعالیت سیاسی دارند، عوامل خارجی نامیده شده و نظارت شدید بر این سازمانها وجود دارد.

حزب روسیه واحد این لایحه را پیشنهاد داده بود و با وجود مخالفت مدافعان آزادی، مخالفان لیبرال و حقوقدانان با 374 رای موافق، سه رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید.

به نوشته یورونیوز، تصویب کلیات طرح نظارت بر سازمانهای مردم نهاد سیاسی روسیه که از منابع مالی خارجی کمک می گیرند، واکنشهای متفاوتی را در روسیه در پی داشته است.

تعدادی از روزنامه نگاران و مخالفان این طرح با ایستادن مقابل دوما مخالفت خود را با اقدام پارلمان ابراز کردند. بر روی پلاکارد یکی از مخالفان تنها نوشته شده بود: قانون سرکوبگر علیه سازمان های غیر دولتی ناشی از جنون بدبینی حاکمان است.

"سرگئی میتروخین" رهبر حزب یابلوکو، حزب اپوزیسیون لیبرال روسیه می گوید: هدف این قانون، حتی محدود کردن حوزه عمل سازمانهای غیردولتی هم نیست. محدودیتهای همه جانبه مدتها قبل اعمال شده است. هدف اصلی بی اعتبار کردن جامعه مدنی است.

این درحالیست که "آندری ایسائوف" نماینده حزب روسیه متحد تصویب چنین قانونی را عادی خواند و گفت : هیچ کس نمی خواهد فعالیت سازمانهای غیردولتی را ممنوع کند.