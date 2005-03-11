شكست فولاد خوزستان در برابرشاگردان پيوس در نيمه اول

به گزارش خبرگزاري" مهر" نتايج نيمه اول رقابتهاي امروزبه شرح زيراست:

شموشك نوشهر 2 فولاد خوزستان 0

زننده گل: يونس گرائيلي دقايق 12و37

ملوان بندرانزلي 1 برق شيراز 0

زننده گل: سيد جلال حسيني دقيقه 36

فجر سپاسي شيراز0 پگاه گيلان 1

زننده گل: حبيب هوشياردقيقه 28

پيكان0 سايپا 0

گفتني است: تيمهاي استقلال تهران وذوب آهن اصفهان تا لحظاتي ديگردرورزشگاه آزادي به مصاف هم خواهند رفت. ضمن اينكه روز گذشته در اولين ديدار اين هفته، دو تيم استقلال اهواز وپرسپوليس درشهراهوازبه نتيجه تساوي يك بريك دست يافتند.