اشغالگران اسرائیلی جایی در فلسطین نخواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اسماعیل هنیه در خطبه های امروز نماز جمعه درغزه اظهار داشت: رویدادهای منطقه به نفع قضیه فلسطین است و ما در شرایط کنونی باید یاس و ناامیدی را کنار بگذاریم.

وی با بیان این مطلب افزود: اشغالگران اسرائیلی در آینده در اراضی فلسطین جایی نخواهند داشت، زیرا قدس و دیگر اراضی اشغالی متعلق به فلسطین است.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در ادامه اظهار داشت دولت مصر تاکنون واکنش رسمی به بازگشایی 24 ساعته گذرگاه مرزی رفح نشان نداده است و این موضوع در حال بررسی است.