  1. بین الملل
۲۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۳

اسماعیل هنیه:

اشغالگران اسرائیلی جایی در فلسطین نخواهند داشت

اشغالگران اسرائیلی جایی در فلسطین نخواهند داشت

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین امروز با مثبت دانستن تاثیر رویدادهای کنونی منطقه بر مسئله فلسطین تاکید کرد صهیونیستها جایی در سرزمین فلسطین نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اسماعیل هنیه در خطبه های امروز نماز جمعه درغزه اظهار داشت: رویدادهای منطقه به نفع قضیه فلسطین است و ما در شرایط کنونی باید یاس و ناامیدی را کنار بگذاریم.

وی با بیان این مطلب افزود: اشغالگران اسرائیلی در آینده در اراضی فلسطین جایی نخواهند داشت، زیرا قدس و دیگر اراضی اشغالی متعلق به فلسطین است.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در ادامه اظهار داشت دولت مصر تاکنون واکنش رسمی به بازگشایی 24 ساعته گذرگاه مرزی رفح نشان نداده است و این موضوع در حال بررسی است.

 

کد مطلب 1649117

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