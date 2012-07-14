به گزارش خبرنگار مهر،‌ مجموعه مستند "به خدا تعظیم می‌کنم" به تهیه‌کنندگی ناهید دل‌آگاه نوعی بازسازی مستندگونه کتاب "بابانظر" شامل خاطراتی است که خانواده و همرزمان شهید محمد حسن نظرنژاد معروف به "بابانظر" تعریف می‌کنند و در قالب کتابی به همین نام به چاپ رسیده است.

عوامل این مستند برای ساخت بخش‌هایی از مستند که مربوط به سفر شهید نظرنژاد به آلمان برای درمان مربوط می‌شود، نزدیک به سه هفته است که به این کشور سفر کرده‌اند و به زودی با پایان کار به ایران برمی‌گردند. این بخش مربوط به فصل انتهایی کتاب "بابانظر" است.

"به خدا تعظیم می‌کنم" به کارگردانی رضا عاطفی ترکیبی از تصویرسازی، انیمیشن و خاطرات شفاهی از خاطرات شفاهی "بابا نظر" حاصل گفت‌‌وشنود 36 ساعته حسین بیضایی با شهید محمدحسن نظر نژاد معروف به بابانظر است که در 18 فصل تدوین شده است.

سرپرست گروه انیمیشن این مستند محمدعلی صفورا است، ضمن این که گویندگی گفتار متن آن را نیز عباس میرزایی برای پخش از شبکه مستند سیما بر عهده دارد. ناهید دل آگاه در حال حاضر برنامه "یک فیلم یک تجربه" را روی آنتن شبکه مستند دارد.