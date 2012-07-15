به گزارش خبرنگارمهر، در پی انتشار گزارش مهر در خصوص موضوع سینماها با تیتر "سه میلیون جمعیت، سه سالن سینما /مرگ تدریجی سینماها در البرز" و به جهت ضرورت پرداختن به موضوع سینماهای راکد در کلانشهر کرج و استان البرز که از هر سو مورد هجوم هجمه های فرهنگی قرار دارد؛ استاندار البرز ظهر پنجشنبه یکی از ماه های داغ تابستان تصمیم گرفت راهی چهار راه طالقانی شود و از مجموعه نیمه تمام فرهنگی سینمایی جوزان که سینما " سپنتا" نامگذاری شده است و 8 سال است که کلنگ آن بر زمین خورده و تا کنون فقط 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است بازدید کند.

پروژه ناتمامی که پیش تر نیز جزئیات آن از سوی خبرگزاری مهر و در گفتگو با معاون سابق هنری سینمایی اداره کل فرهنگ وارشاد استان منتشر شده بود، این بار عیسی فرهادی راهی این پروژه فرهنگی نیمه تمام کرد تا ضمن بازدید، درجریان روند اجرای این پروژه قرارگیرد تا بلکه با مساعدت های وی موجب بهره برداری سریع تراین پروژه شود.

در جریان این بازید که هیئتی از مسئولان مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر استاندار را همراهی می کردند چهره های آشنایی همانند مجتبی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی که به تازگی قبول مسئولیت کرده در کنارعبدالحمید قره داغی رئیس حوزه هنری استان، ناصر صفار مدیرکل سیمای البرز، صفی الله رمضان خانی رئیس کانون پرورش فکری کودکان و جمعی دیگر درکنار سرمایه گذاران این پروژه و معدود خبرنگاران که برای پوشش بازدید حضورداشتند؛ به چشم می خوردند.

"مسعود جعفری جوزانی" نویسنده و کارگردان پیشکسوت که در ساخت مجموعه های گوناگون دستی بر آتش دارد و "درچشم باد" نیز آخرین مجموعه پخش شده از وی محسوب می شود به عنوان یکی از سرمایه گذاران اصلی این پروژه در جمع حضور داشت. وی نام این مجموعه فرهنگی سینمایی را جوزان و با عنوان سینما سپنتا نامگذاری کرده است که یادآور نام "سپنتا جوزانی" است که به عمد نیز برای این مجموعه انتخاب شده است. دراین بازدید جوزانی از استاندارالبرز درخواست مساعدت و همکاری داشت تا هرچه سریع تر و تا بهمن ماه سال جاری این پروژه که 8 سال است کلنگ آن بر زمین خورده ولی همچون سایر پروژه های طلسم شده این شهر ناتمام بر روی زمین مانده است به بهره برداری برسد.

کلانشهر کرج نیازمند اقدامات وسیع فرهنگی است

جوزانی در جریان این بازدید ضرورت بهره برداری هرچه سریع تر این پروژه را در کلانشهر سه میلیونی کرج تبیین کرد و گفت: این اتفاق برای نخستین بار است که بعد از انقلاب اسلامی توسط بخش خصوصی برای افزایش سالنهای سینما صورت می پذیرد.

وی درحالی خواستار همکاری دستگاه های مرتبط با این امر در استان البرز بود که اظهار داشت "کلانشهر کرج در مقایسه با فعالیت های وسیع فرهنگی سایر استانها نیاز به اقداماتی بنیادی تر دارد".

مجموعه فرهنگی سپنتا پایگاهی برای هنرمندان کرجی

جوزانی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک به ساخت فرهنگ در کشور گفت: ساخت این مجموعه را بنا به این فرمایش در دستور کار قرار دادم و شهر کرج را انتخاب کردم تا پایگاهی برای اهالی فرهنگ وهنر باشد، از تئاتر گرفته تا سینما و با بهره برداری از آن پایگاهی برای اهالی هنر و جوانان علاقمند فراهم خواهد شد.

عرصه هنر تنها مفر رهایی کرج از آسیب های اجتماعی

وی می گوید: مجموعه فرهنگی سینمایی سپنتا این قابلیت را برای تجمیع جوانان استان و تشکیل اتاق فکر و اقداماتی از این دست دارا است. سرمایه گذار مجموعه سینمایی سپنتا در کرج ورود به عرصه هنر را تنها چاره فرار از بزهکاری ها در این شهر دانست.

بزرگ ترین مجموعه فرهنگی سینمایی در البرز با 11 هزار متراژ و امکانات جنبی

مسعود جعفری جوزانی، درحاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره بخش های مختلف این مجموعه می گوید: زیر بنای مجموعه فرهنگی سینمایی سپنتا بالای 11 هزار متراژ دارد و نزدیک به دو هزار متر آن واحد تجاری است و مابقی را سالن سینما تشکیل می دهد.

وی می گوید: این مجموعه علاوه براین موارد دارای پارکینگ اختصاصی، باشگاه ورزشی، رستوران و... است.

بهره برداری مجموعه سپنتا به بهمن ماه سال جاری هم نمی رسد

جوزانی در خصوص روند پروژه تا به اکنون می گوید: زمین مجموعه سال 81 خریداری شد و از سال 83 تا کنون در حال ساخت هستیم؛ اما به دلیل برخی عدم همکاری ها در ارائه تسهیلات تا کنون موفق به اتمام پروژه نشده ایم.

وی ادامه می دهد: در سال 83 ، 650 میلیون از طرف ارشاد دریافت کردیم و خود نیز سرمایه اصلی را در اجرای پروژه تزریق نمودم اما گذشت زمان موجب راکد ماندن کار شد و اکنون برای اتمام کار و هزینه پروژه مشکلاتی برای سازندگان ایجاد شده است.

اتمام پروژه نیازمند جذب 4 میلیارد است

سرمایه گذار این پروژه می گوید: مجموعه جوزان تا کنون 10 میلیارد هزینه در بر داشته است و برای اتمام آن نیاز به 4 میلیارد تسهیلات داریم؛ تا برای بهمن ماه سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی می گوید: اگر تزریق بودجه به مجموعه صورت گیرد به راحتی تا بهمن ماه این پروژه به بهره داری خواهد رسید.

طرح های داخلی سالن های سینما آماده است

جوزانی می گوید: 6 سال کنونی در مجموعه توسط طراحان زبده و خلق فضای کاملا مدرن و حرفه ای طرح داخلی آن زده شده است و همه زیر ساخت ها و تاسیسات نیز توسط مهندسان آماده شده است اما به دلیل فقدان بودجه و نیاز به صرف هزینه ها قادر به اتمام و اجرای عملیاتی طرح ها نیستیم.

مجموعه فرهنگی سینمایی " سپنتا" مدرن و کم نظیر در کرج

مسعود جعفری جوزانی در ادامه پیرامون ویژگی های کم نظیر این مجموعه اظهار می دارد: این مجموعه با در نظر گرفتن ایمنی بالا و مقاوم در برابر زلزله و در هر 12 متر با 10 ستون مستحکم و به صورت کاملاً مدرن و حرفه ای ساخته شده، علاوه بر آنکه به 6 پله برقی و آسانسور، درب های خروج اضطراری درکنار آن تعبیه شده است.

سینما شهر هیچ قدمی برنداشت

جوزانی در بخش دیگری از همکاری نکردن سینما شهر گلایه کرد و گفت: کل این 6 سالن سینما توسط بخش خصوصی درحال ساخت است و کمکی دولتی هم به آن نشده است و سینما شهر نیز با قوانین بدوی خود قدمی برنداشته است.

6 سالن سینما و یک هزار و400 صندلی به سرانه سینمایی کرج اضافه می شود

پیش تر آماری از تعداد سالنهای سینما و تعداد صندلی های موجود در سالنها داده بودیم، طبق آخرین اطلاعات "در حال حاضر در کل استان البرز 3 سینما و 6 سالن وجود دارد." در واقع به صورت جزئی تر تعداد سالن های سینما در استان به ترتیب "سینماساویز با 3 سالن، هجرت 2 سالن و سینما سپهر نیز 2 سالن به منظور اکران فیلم ها دارند و با بهره برداری از مجموعه سپنتا 6 سالن به تعداد سالنهای موجود در استان اضافه خواهد شد.

بنا به اظهارات جوزانی با بهره برداری از این مجموعه فرهنگی سینمایی 6 سالن سینما با گنجایش 200 تا 400 نفر به تعداد سالنهای سینمای موجود در استان البرز افزوده خواهد شد و یک هزار و 400 مخاطب سینما را پاسخگو است.

بنابراین باید گفت به کل صندلی های سینما در استان که به 2 هزار و 300 صندلی می رسد یک هزارو 400 صندلی اضافه خواهد شد واین یعنی تحولی شگرف در ایجاد یک زیرساختی فرهنگی در کلانشهری که تا به اکنون از فقدان چنین امتیازاتی محروم بوده است.

دسترسی سهل تر به سینما برابراست با افزایش مخاطب و رونق سینما

آنچه پیشتر درگزارشی مجزا درخصوص عوامل رونق سینما ها در کرج به آن پرداخته شد، موضوع دسترسی سهل تر به مکان هایی بودکه سینما درآن استقرار دارد.

معاون هنری سینمایی سابق اداره کل فرهنگ وارشاد در پاسخ به مهر علت عدم استقبال از سینماها را در دسترس نبودن سینماها ذکر کرده بود و مصداق عینی آن نیز " سینما سپهر" شهرک وحدت است که همواره چراغ هایش بر روی مخاطبان خاموش است.

ابراهیم گله دارزاده پیش تر مکان استقرار سینما را به عنوان مهمترین مولفه در جذب مخاطب و رونق سینماها ذکر کرده بود؛ آنچه که در مجموعه فرهنگی سینمایی سپنتا به آن توجه شده است و از قابلیت های این مجموعه محسوب می شود.

در واقع مرکزیت و دسترسی سهل الوصول سینما سپنتا در پرتردد ترین و مرکزیت شهر کرج "چهارراه طالقانی و هفت تیر" از جمله نکات قابل توجهی است که قطع به یقین بهره برداری ازآن تحولی شگرف را در بخش سینماهای استان به دنبال خواهد داشت. اما اینکه تا چه میزان این مهم برای مسئولان ارشد استان در اولویت قرار دارد موضوعی قابل تامل است.

مشارکت سرمایه گذاران تضمین کننده بهره برداری پروژه است

آن گونه که در بازدید یک ساعته روز پنج شنبه عیسی فرهادی از پروژه سینمایی مجموعه جوزان به نظر می رسد این مجموعه برای جذب مبلغ 4 میلیاردی که جوزانی بارها بر آن تاکید کرد نیازمند مشارکت سرمایه گذاران است، آنچه استاندار البرز سر بسته در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرد و گفت: نمی توان برای راه اندازی پروژه های بزرگ این چنینی به مساعدت های دولتی اکتفا کرد و از آنجا که پروژه توسط بخش خصوصی نیز ساخته می شود، لذا مشارکت سرمایه گذاران را در این امر می طلبد و درست هم نیست که در بهره برداری پروژه های خصوصی روی کمک های بخش دولتی حساب باز کرد.

آرزوی پرواز سی و یکمین سیمرغ فجر از فراز مجموعه فرهنگی سینمایی سپنتا

فرهادی در پایان این بازدید اظهار امیداوری کرد این مجموعه سریع تر به بهره برداری برسد اما این سوال باقی می ماند استانداری البرز که به عنوان راس هرم تصمیم گیری و تخصیص بودجه استانی به حوزه های مختلف صاحب اختیار است و به همه مشکلات فرهنگی و فقدان زیر ساخت های لازم برای توسعه فعالیت های و سرانه های فرهنگی واقف است تا چه میزان در تحقق این مهم و بهره برداری مجموعه فرهنگی سپنتا نقش آفرینی خواهد داشت؟

آیا مساعدتی در این خصوص برای بهره برداری کم نظیر ترین مرکز فرهنگی سینمایی که در آینده نزدیک پایگاهی بی بدلیل برای اهالی هنر دراستان البرز خواهد بود صورت می گیرد؟ آیا علاقمندان به سینما پرواز جشنواره سیمرغ فیلم فجر را بهمن ماه امسال از فراز آسمان مجموعه فرهنگی سینمایی جوزان نظاره گر خواهند بود؟ خبرگزاری مهر پاسخ این سوالات را با ارائه سلسله گزارش هایی از روند مجموعه فرهنگی سینمایی جوزان دنبال خواهد کرد، اکنون باید دید مسئولان امر در این خصوص چه تدبیری را اتخاذ خواهند کرد،آیا فعلا باید آرزوی پرواز سیمرغ فجر و نمایش فیلم های جشنواره را از سینما سپنتا در سر بپروراند و امسال هم فیلم های فجر را از پرده سینماهای تاریخی کرج نظاره گر باشند، یا آنکه توجه به مقوله فرهنگ وهنر در استان البرز در شهری که از بی هویتی فرهنگی رنج می برد بر سایر اقدامات شهری نظیر پرکردن چاله های شهر کرج ارجحیت دارد؟ باید دید....

گزارشگر: سپیده غفاری