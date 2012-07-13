مسئولان فرهنگی تلاش کنند تا جوانان به جای چاقو قلم و کتاب دست بگیرند

حسن رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسئولان آموزشی، ورزشی، فرهنگی، دینی و مذهبی تلاش کنند تا جوانان به جای ابزار خطرناکی مانند چاقو از کتاب و قلم استفاده کنند.



وی افزود: از دست دادن روح الله داداشی فقط مربوط به استان البرز و ایران نیست بلکه فوت روح الله داداشی جهان پهلوانی را تحت شعاع خود قرار داده است.



رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان البرز گفت: تاکید بنده بر این است که جوانان امروزی بر روی خصوصیات و اخلاق روح الله داداشی مطالعه داشته باشند و وی را الگو قرار دهند.



رمضانی ادامه داد: ما مسئولان باید تلاش کنیم که امثال داداشی را در تمام رشته های ورزشی داشته باشیم.



رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان البرز افزود: امیدوارم در آینده به جای مراسم های ختم در مراسم های شادی و افتخارات ورزشکاران شرکت کنیم.



وی اظهار داشت: مردم ما در این گونه مراسم ها حضور فعالی دارند و همیشه یار و یاور ورزش و ورزشکاران بوده اند.

