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۲۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۹

رمضانی:

مسئولان فرهنگی تلاش کنند تا جوانان به جای چاقو قلم و کتاب دست بگیرند

مسئولان فرهنگی تلاش کنند تا جوانان به جای چاقو قلم و کتاب دست بگیرند

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان البرز گفت: مسئولان فرهنگی، ورزشی، دینی و مذهبی تلاش کنند تا جوانان به جای چاقو قلم و کتاب دست گیرند.

حسن رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسئولان آموزشی، ورزشی، فرهنگی، دینی و مذهبی تلاش کنند تا جوانان به جای ابزار خطرناکی مانند چاقو از کتاب و قلم استفاده کنند.

وی افزود: از دست دادن روح الله داداشی فقط مربوط به استان البرز و ایران نیست بلکه فوت روح الله داداشی جهان پهلوانی را تحت شعاع خود قرار داده است.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان البرز گفت: تاکید بنده بر این است که جوانان امروزی بر روی خصوصیات و اخلاق روح الله داداشی مطالعه داشته باشند و وی را الگو قرار دهند.

رمضانی ادامه داد: ما مسئولان باید تلاش کنیم که امثال داداشی را در تمام رشته های ورزشی داشته باشیم.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان البرز افزود: امیدوارم در آینده به جای مراسم های ختم در مراسم های شادی و افتخارات ورزشکاران شرکت کنیم.

وی اظهار داشت: مردم ما در این گونه مراسم ها حضور فعالی دارند و همیشه یار و یاور ورزش و ورزشکاران بوده اند.
 

کد مطلب 1649121

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