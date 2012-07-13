انفجار بمب در مرکز دمشق / کشته شدن دو تروریست مسلح در جاده حلب به حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، انفجار بمب در مرکز دمشق، دست کم سه زخمی به جا گذاشت.



سه نیروی امنیتی سوریه بر اثر انفجار بمبی که در یک خودرو در بزرگراه المزه در مرکز دمشق کار گذاشته شده بود، زخمی شدند.

خبرنگار شبکه روسیاالیوم گزارش داد این خودرو امروز در محله المزه در دمشق درجاده منتهی به منطقه کفرسوسه منفجر شد.



خبرنگار این شبکه افزود این خودرو بمبگذاری شده در فاصله میان سفارت ایران و یک مجتمع علمی آموزشی و به هنگام عبور دو اتوبوس حامل نیروهای امنیتی منفجر شد.



بر اساس این گزارش، تروریستها این بمب را از راه دور منفجر کردند.

کشته شدن دو تروریست در جاده حلب به حمص

از سوی دیگر خبرگزاری سوریه(سانا)از کشته شدن دو تروریست مسلح که در حال انتقال مواد منفجره با یک دستگاه خودرو بودند، در جاده حلب به حمص خبر داد.



خبر دیگر اینکه واحدهای مهندسی ارتش سوریه، دو بمب کار گذاشته شده در زیر پل منطقه التریمسه در حماه از سوی گروههای تروریستی را خنثی و یک کارگاه ساخت بمبهای دست ساز در درعا را نیز کشف کردند.



تلفات سنگین تروریستها در دیرالزور



سانا همچنین گزارش داد نیروهای مسلح شب گذشته با یک گروه تروریستی مسلح که به نیروهای حفظ نظم و شهروندان در محله دیرالعتیق شهر دیرالزور حمله ور می شدند، درگیر شدند .



بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح سوریه توانستند خسارتهای سنگینی به تروریستها وارد کنند، در این درگیری یک نیروی سوری نیز کشته شد.