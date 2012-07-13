تلفات سنگین تروریستها در التریمسه/ عملیات نیروهای ارتش به درخواست مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، یک منبع نظامی سوری گفت : نیروهای مسلح سوریه توانستند در یک عملیات کیفی درالتریمسه در حماه، خسارتها و تلفات سنگینی به تروریستها وارد و دهها نفر از آنها را دستگیر کنند.



نیروهای مسلح سوریه همچنین مقادیر زیادی سلاح و مهمات از ترویستها به دست آوردند.

این منبع نظامی تصریح کرد : عملیات نیروهای مسلح سوریه در پاسخ به درخواست کمک مردم این منطقه که در معرض انواع اقدامات جنایتکارانه گروههای تروریستی مسلح قرارداشتند، انجام شد.



این منبع افزود : گروههای مسلح مرتکب جنایات کشتار می شدند و همچنین فضایی از ارعاب و وحشت ایجاد کرده و تعدادی از خانه های مردم را با بمب منفجر کردند .



وی تصریح کرد: پس از درخواست مردم، نیروهای مسلح در یک عملیات کیفی، تجمعات گروههای تروریستی و برخی مقرهای فرماندهان و لانه هایی را که برای عملیات جنایتکارانه و محلی راه برای شکنجه شهروندان ربوده شده به کار می بردند، با همکاری اهالی منطقه هدف قراردادند.



این منبع افزود : این عملیات سبب کشف و نابودی لانه های تروریستها و کشته شدن شمار زیادی از آنها و دستگیری دهها نفر دیگر و همچنین مصادره مقادیر زیادی سلاح و اسناد از جمله تعداد کارتهای شناسایی از ملیتهای غیر سوری شد که یکی از این کارتها، حامل ملیت ترکیه ای بود.



المنار نیز گزارش داد در جریان عملیات نیروهای مسلح سوریه برای بیرون راندن تروریستها از التریمسه مقادیری سلاحهای اسرائیلی به دست آمده است.



این در حالی است که محور ضد سوری غربی عربی با وارونه نشان دادن حقایق و پخش گزارشهای جانبدارانه با تکیه بر روایتهای غلط گروههای مسلح تبلیغات سنگینی را علیه نظام سوریه با طرح ادعای دست داشتن نظام در کشتار التریسمه به راه انداخته اند و با وجود درخواست مردم التریمسه از نیروهای مسلح برای نجات آنها از دست گروههای مسلح، شبکه های ضد سوری مدعی شده اند صدها نفر از غیرنظامیان به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شده اند.