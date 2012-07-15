علی حکیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راه اندازی موتور جستجوی ملی در کشور از اتمام فاز اجرایی پروژه در بخش فنی و نرم افزاری خبر داد و اظهار داشت: موتور جستجوی بومی که پیش بینی می شود تا پایان سال راه اندازی و در اختیار کاربران قرار گیرد، مشکلی به لحاظ فنی و نرم افزاری نداشته و هم اکنون مراحل پایانی راه اندازی را می گذراند اما محدودیت هایی از لحاظ سخت افزاری وجود دارد که زمان راه اندازی این پروژه را اندکی با تاخیر روبرو کرده است.

وی با بیان اینکه با راه اندازی موتور جستجوگر بومی، بازار کسب و کار ایمیل های بومی نیز رونق خواهد گرفت، افزود: در برنامه داریم که در کنار موتور جستجوگر بومی سرویس های ارزش افزوده ای مانند بازیهای رایانه ای و موضوعاتی مشابه سرویس "گوگل ارث" را نیز در اختیار کاربران قرار دهیم.

حکیم جوادی تاکید کرد: سرویس موتور جستجوی ملی که تا پایان سال رونمایی می شود هم اکنون توسط یک شرکت بخش خصوصی در حال انجام و در مرحله تدارک تامین تجهیزات است و به موازات آن نیز تعدادی از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف در حال راه اندازی یک موتور جستجوگر هستند که در صورت اتمام، آغاز بکار این موتور جستجو را نیز امسال خواهیم داشت.

به گزارش مهر، براساس نتایج تحقیقات منتشر شده به دلیل نبود موتور جستجوگر جامع و کارآمد ایرانی در کشور، کاربران ایرانی روزانه به طور میانگین 5 بار در گوگل جستجو می‌کند و میانگین سالیانه تعداد دفعات جستجو در گوگل توسط کاربران ایرانی یکهزار و 825 بار اعلام شده است.

کل سود موتور جستجوی گوگل در سال 2011 حدود 36 میلیارد دلار بوده که سود این موتور جستجو از کاربران ایرانی در سال گذشته، 443 میلیارد تومان – البته با قیمت دلار 1600 تومانی - تخمین زده شده است.

در این بررسی ها مشخص شده که 40 درصد کلیک کاربران ایرانی روی لینک های تبلیغاتی ظاهر شده در نتایج جستجو است و 7.3 بار تعداد دفعاتی است که کاربران ایرانی در سال بر روی لینک های تبلیغاتی کلیک می‌کنند. براین اساس میانگین درآمد گوگل به ازای هر کلیک بر لینکهای تبلیغاتی 1.04 دلار و میانگین درآمد سالیانه گوگل از هر کاربر 7.3 دلار است و در مجموع این موتور جستجو از کاربران ایرانی طی یک سال277 میلیون دلار درآمد کسب کرده است.