شكست استقلال تهران مقابل ذوب آهن اصفهان در نيمه نخست

به گزارش خبرنگار" مهر" ‌دراين مسابقه كه درحضور30 هزارتماشاگربه قضاوت مسعود مرادي ودرزيرريزش شديد باران برگزار شد، تيم فوتبال ذوب آهن موفق شد با دوگل فرازفاطمي ازروي نقطه پنالتي دردقيقه 4 وعلي طهماسبي دردقيقه 40 حريف قدرتمند خود را با شكست راهي رختكن نمايد.

دراين نيمه استقلال درچند نوبت توسط عنايتي وقرباني فرصت گلزني داشت كه درخشش پطروسيان ونيزتيردروازه مانع ازگلزني آبي ها شد تا اين نيمه با همان نتيجه به پايان برسد. ضعف دفاعي استقلال وعدم پوشش مناسب ميانه ميدان موجب شد، دردقيقه 40 سعيد لطفي جاي خود را به حسين كاظمي بدهد.

گفتني است: دراين نيمه سعيد لطفي ازاستقلال وعلي طهماسبي ومحمد همرنگ ازداوركارت زرد گرفتند. ضمن اينكه ذوب آهن دراين مسابقه ازوجود مهدي رجب زاده بازيكن كليدي خود بخاطرسه اخطاره بودن استفاده نمي كرد.