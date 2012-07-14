سلامتی دغدغه مهم امروز بشر است

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کار پرستاری از مشاغل سخت و زیان آور است، افزود: این قشر ارزشمند با ایثار و فداکاری خدمات زیادی را به بیماران ارائه می دهند، زحمات و تلاشهای طاقت فرسا آنان با هیچ مبلغ مادی قابل جبران نیست.
وی همچنین نقش پرستاران در تامین سلامت و بهداشت روانی بیماران را بی بدیل دانست و اظهارداشت:هرچند پرستاران نقش خطیری در کسب سلامت جسمانی بیماران دارند اما نباید از اهمیت تاثیر رفتار شایسته آنان در ایجاد امنیت و آرامش روانی بیمار غافل شد.
نماینده مردم رشت گفت: در عصر حاضر سلامتی یکی از مهمترین دغدغه های نوع بشر است و نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی نقش روزافزونی را از طریق سیاست گذاری، حاکمیت درون بخشی و رهبری بین بخشی برای حفظ و ارتقا سلامت مردم در ابعاد مختلف آن برعهده دارد.
وی افزود: در دهه گذشته با توجه به سیاستها و نیازهای جامعه جایگاههای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نیز تحت تاثیر تغییرات سریع و شگفت انگیزی قرار گرفت، این تغییرات عمده در نظامهای خدمات بهداشتی و درمانی دنیا، تاثیر مشتقیم بر حرفه های بهداشتی به ویژه پرستاری که بیشترین قسمت نیروی کار در نظام را تشکیل می دهند داشته و دارد.
تامینی تاکید کرد: پرستاران در بیش از نیمی از درمان بیمار موثر هستند و می توانند کمک قابل توجهی در بهبود بیماری فرد داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نظام سلامت از شاخصهای هر کشور است، یادآورشد: بر این اساس باید به قلب نظام سلامت یعنی پرستاری توجه ویژه ای داشت.
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